Covid, nuovo Dpcm: mascherine obbligatorie in auto e in moto, quando devono essere utilizzate.

Negli ultimi giorno sono molti i dubbi e le domande pervenute in seguito all’entrata in vigore del nuovo decreto che ha diviso l’Italia in tre fasce di rischio, ovvero gialla, arancione e rossa. Un Dpcm che ha scosso terribilmente gli italiani con tutte le ulteriori restrizioni previste. Ma dato l’incremento dei contagi il Governo si è trovato costretto ad avanzare nuove misure per cercare di attenuare la curva dei contagi; gli ospedali sono ormai al collasso, con un numero di pazienti superiore alla soglia. Come abbiamo anticipato molte sono le domande che gli italiani si pongono, tra le quali: quando è obbligatorio indossare la mascherina? Bisogna indossarla per gli spostamenti in auto ed in moto?

Covid, nuovo Dpcm: mascherine obbligatorie, ecco quando

Come abbiamo annunciato, sono molti i dubbi e le domande che gli italiani si pongono in seguito al nuovo decreto entrato in vigore venerdì 6 novembre. E’ obbligatorio indossare la mascherina in auto e in moto? Ecco quando lo è, entriamo nel dettaglio delle misure avanzate. Come previsto dal nuovo Dpcm solo chi viaggia in auto con persone conviventi può stare senza la mascherina, mentre in caso di persone non conviventi allora è obbligatorio l’uso della mascherina e rispettare la distanza. Anche in caso di congiunti non conviventi è obbligatorio. Per i trasgressori la multa può andare dal 400 a 1000 euro. Per quanto concerne gli spostamenti con auto noleggio con conducente tutti devono indossare la mascherina, nessuno può sedersi sul sedile anteriore e dietro non possono esserci più di due persone.

In moto invece essendo il soggetto all’aperto, sotto al casco è sempre previsto l’uso della mascherina. E’ possibile portare un passeggero solo nel caso di conviventi dato che c’è mancanza di distanziamento sociale. Il tutto può essere verificato attraverso un documento d’identità o una dichiarazione anagrafica. Chi utilizza la bici o il monopattino elettrico non può portare passeggeri a bordo e ovviamente deve sempre indossare la mascherina. Eccezione fatta per i bambini trasportati nel seggiolino sulla bici da un genitore o un fratello. In caso di mancato rispetto di tali divieti si incorre in più sanzioni.

