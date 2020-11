Drammatico lutto per il celebre rapper: il triste annuncio social

Un drammatico lutto per il celebre rapper, è venuta a mancare una persona a lui molto cara: l’annuncio tramite social, il triste messaggio.

Una giornata difficile, un drammatico lutto per il celebre rapper: l’annuncio social con un triste messaggio. Ad annunciarlo è proprio lui tramite il suo profilo twitter con un messaggio breve ma potente: “Ciao Anna”. Ha perso una persona a lui cara, una persona per cui ha lottato molto in queste ultime settimane. Si tratta della suocera di Francesco Di Gesù, in arte Frankie Hi-nrg, che è purtroppo deceduta qualche ora fa. La donna si trovava preso una delle Rsa della Lombardia e, al momento, non si hanno notizie riguardo i motivi del decesso. Proprio qualche tempo fa il celebre rapper Franke Hi-nrg aveva lanciato uno straziante appello al Governo: ecco cosa chiedeva, tutti i dettagli.

Drammatico lutto per il rapper Frankie Hi-nrg

Un momento davvero difficile e drammatico per Frankie Hi-nrg, rapper e produttore discografico. Purtroppo, è venuta a mancare la suocera, la signora Anna, da tempo ospite di una Rsa. Qualche tempo fa, in merito alle decisioni del Governo di impedire le visite ai familiari ricoverati presso queste strutture a causa dell’aggravarsi della situazione da Coronavirus, si era espresso con grande passione. Il rapper aveva implorato il Governo di non negare ai familiari qualche minuto in compagnia dei loro cari, poiché, come affermava, il sentirsi soli avrebbe portato queste persone a soffrire e “morire” di depressione. Frankie Hi-nrg aveva anche specificato che nel suo caso, non c’era alcun rischio di contagio poiché l’incontro con la signora Anna avveniva dietro ad un vetro che la tutelava. Qualche ora fa, la drammatica notizia della morte della donna. Di seguito, il post pubblicato dal rapper tramite il suo profilo Twitter.

Un cuore spezzato che vale più di mille parole. Un momento difficilissimo per il rapper e la sua famiglia, soprattutto per la moglie che ha perso la mamma. Ci uniamo al cordoglio per un evento così drammatico.