“È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci”: la nuova clamorosa indiscrezione sulla concorrente del GF Vip 5.

Il Grande Fratello Vip 5 è entrato ormai nel vivo. Il reality show di Canale 5 tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, a tal punto che gli autori hanno deciso di allungare la messa in onda fino a febbraio 2020. Merito del cast scelto da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone della trasmissione di Canale 5. E grandissima protagonista di questa edizione è senza dubbio Elisabetta Gregoraci. È la prima volta che la conduttrice calabrese si mette in gioco in un reality show ed ha deciso di farlo proprio nella casa più spiata della tv. Dove ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, con cui ha legato tantissimo. Un’amicizia speciale, che, però, non si è trasformata in qualcosa di più, per volere di Elisabetta. L’ex velino, infatti, non ha mai negato di essere seriamente preso. Tutti si sono chiesti: la Gregoraci ha qualcuno fuori? Sono tanti i nomi dei “probabili” fidanzati di Elisabetta, ma una nuova clamorosa indiscrezione è arrivata proprio poco fa, tramite Giornalettismo. Scopriamo di più sull’ultima voce di gossip che riguarda la bellissima concorrente del GF Vip.

“È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci”: la nuova clamorosa indiscrezione su Stefano Coletti

Elisabetta Gregoraci ha qualcuno che la aspetta fuori dal GF Vip? In tanti lo hanno pensato, soprattutto per via del suo ‘blocco’ nei confronti del bel Pierpaolo. E nonostante la showgirl si sia mantenuta sempre molto vaga sulla questione, i nomi dei possibili partner della Gregoraci hanno fatto il giro del web. Dal rapper Mr Rain al cantante de Il Volo Piero Barone, di ipotesi ne sono state avanzate davvero molte. E tra i nomi apparsi con più insistenza c’è quello di Stefano Coletti, pilota automobilistico con cui, appunto, Elisabetta avrebbe una storia. A confermare questa voce, poco fa, è arrivata una nuova indiscrezione, riportata da Giornalettismo. Secondo il racconto riportato, Elisabetta sarebbe legata a Stefano da almeno 5 mesi, e lui sarebbe a tutti gli effetti il suo fidanzato ufficiale. La coppia sarebbe stata insieme in Puglia, quando lei era alla conduzione dello show musicale Battiti Live, e anche a Roma, poco prima dell’ingresso nella Casa del GF Vip. Un vera e propria storia, quella tra Elisabetta e Stefano, il quale, secondo Giornalettismo, non starebbe vivendo affatto bene la vicinanza della Gregoraci a Pierpaolo: “Prima dell’ingresso della Gregoraci nella Casa si erano giurati amore e fedeltà”, si legge.

Non solo! Secondo quanto riporta Giornalettismo, Stefano avrebbe di recente comprato un’automobile, la Porsche, perché piaceva ad Elisabetta, e si sarebbe tatuato la frase di un brano di Mr Rain come dedica per lei. Insomma, un’indiscrezione che non poteva passare inosservata! Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di questa complicata vicenda. E voi, state seguendo il percorso di Elisabetta Gregoraci nella Casa del GF Vip?