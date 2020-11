GF VIP nella bufera per alcune frasi pronunciate in diretta ieri sera: il pubblico non ha apprezzato le parole dell’opinionista

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. La quinta edizione resterà di sicuro nella storia della televisione italiana. Fino ad adesso ci sono stati tantissimi colpi di scena e sicuramente ci saranno altre sorprese. L’edizione potrebbe prolungarsi e durare fino a febbraio. Al momento, però, non è ancora arrivata una conferma ufficiale da parte della rete del Biscione. Il programma, nel frattempo, dice addio anche alla doppia programmazione. Nelle prossime settimane, infatti, andrà in onda solo una volta.

GF VIP nella bufera: le frasi incriminate

Nel corso della diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha parlato dell’amicizia speciale tra Adua Del Vesco e Dayane Mello. Le due sono molto legate e all’interno della casa più spiata d’Italia, complice anche qualche bicchiere di troppo, si sono scambiate parecchie effusioni. Abbracci e soprattutto baci, alcuni anche molto passionali. Non c’è dubbio, però, che tra le due ci sia solo una profonda amicizia, come confermato dalle due concorrenti nel corso della puntata. Antonella Elia, però, ci vede qualcosa di più ‘spinto’ ed ha tirato in ballo anche il fidanzato della Del Vesco. A quel punto è intervenuto Pupo, altro opinionista del GF VIP, che ha dichiarato: “Ho subito le corna con una donna. Fanno meno male“.

Le frasi pronunciate da Pupo durante la diretta del GF VIP hanno fatto arrabbiare i telespettatori di Canale 5. Il programma è finito nella bufera. Le parole dell’opinionista, infatti, sono rimbalzate sul web e il cantante è stato attaccato da tutti. È probabile che durante la prossima puntata del reality show, Pupo si scusi con il pubblico per le parole pronunciate in studio.