GF Vip, outfit “al peperoncino” per Elisabetta Gregoraci: sapete il prezzo?

Outfit romantico ma piccante quello scelto da Elisabetta Gregoraci per la sedicesima puntata del GF Vip di ieri sera: conoscete il costo?

Lo stile di Elisabetta Gregoraci, si sa, è impeccabile: la bellissima gieffina calabrese lo dimostra ogni giorno nella quotidianità della Casa più spiata d’Italia sia in puntata: eleganza, stile e classe sono i tratti distintivi dei suoi look, perfino quando indossa abiti sportivi. Sempre al top, ieri sera al GF Vip ha incantato tutti sfoggiando però un outufit un pò diverso dal solito: l’ex moglie di Flavio Briatore, infatti, stavolta ha optato per un look stile più sobrio e romantico rispetto a quello delle puntate andate in onda finora. Vediamo allora nel dettaglio i capi e il loro costo effettivo.

L’outfit di Elisabetta Gregoraci per la sedicesima puntata del GF Vip: il prezzo complessivo

Lo stile della bella showgirl anche ieri sera non è passato affatto inosservato: in puntata Elisabetta Gregoraci ha indossato un abito chemisier di pizzo aderente in vita, di color panna con orli non rifiniti. Scollo con bottoncini, colletto a camicia, maniche a tre quarti e gonna longuette. A dare un tocco in più al look romantico e sobrio, un paio di sandali nude in pelle con tacco a spillo firmati Jimmy Choo dal costo di 650 euro. Il particolare che attirato più di tutti l’attenzione è stato il paio di orecchini indossato dalla fiamma di Pierpaolo Pretelli al GF Vip: si tratta di gioielli molto originali, con medaglioni dorati pendenti e grossi peperoncini laccati di rosso. Firmati Dolce&Gabbana, appartengono alla collezione Primavera/Estate 2012 caratterizzata da abiti e accessori aventi come tema i vegetali. Il loro costo si aggira intorno ai 260 euro.

