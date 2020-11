GF Vip, la frase choc di Paolo Brosio su Auschwitz indigna letteralmente il web: scoppia immediatamente la bufera, cos’è successo.

È entrato da poco più di una settimana, Paolo Brosio. Eppure, ha immediatamente catturato l’interesse su di sé. Seppure il giornalista sia entrato nettamente in ritardo nella casa del Grande Fratello Vip perché positivo al Coronavirus, il buon Brosio, sin da subito, ha saputo catturare l’attenzione di tutti. Non soltanto perché, come affrontato anche da Alfonso Signorini nel corso della diretta di Venerdì 6 Novembre, appena entrato, Paolo ha violato l’accordo di riservatezza ‘spoilerando’ alcune notizie, ma anche per diversi episodi accaduti all’interno della casa più spiata d’Italia. Impossibile, infatti, dimenticare di quando, dopo aver pregato ad alta voce, ha suscitato la furiosa reazione di Stefania Orlando. Ma credete sia finita qui? Vi sbagliate di grosso! Proprio pochissime ore fa, il buon Brosio si è lasciato andare ad una frase choc su Auschwitz che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la bufera su Twitter. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, la frase choc di Paolo Brosio su Auschwitz scatena la bufera sul web: cos’è successo

Continua ad essere il protagonista indiscusso di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, Paolo Brosio. Seppure entrato nella casa più spiata d’Italia poco più di una settimana, il conduttore e giornalista ha saputo catturare sin da subito l’attenzione su di sé. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, durante un momento di relax con Elisabetta Gregoraci, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è lasciato andare ad una vera e propria frase choc su Auschwitz. Che, come dicevamo precedentemente, ha scatenato una bufera su Twitter. Sul famoso social network, infatti, sono apparsi numerosi messaggi di tutti gli utenti che hanno ascoltato la sua frase. E che sono rimasti completamente senza parole. Da come si può chiaramente vedere dal video in questione (CLICCATE QUI PER VEDERLO), Paolo Brosio ironizza su Auschwitz e sulle malvagità che i tedeschi mettevano in pratica nei campi di concentramento. ‘Pensavo fosse gas, tipo quello della verità, che cominci a raccontare tutto… come facevano i tedeschi ad Auschwitz’, ha detto Paolo Brosio ad Elisabetta Gregoraci. Ironizzando, quindi, su un rumore che aveva sentito qualche istante prima. E che proveniva da una tendina. Una frase, da come si può chiaramente comprendere, che no è assolutamente passata inosservata. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione del popolo web.

Questi ne sono soltanto alcuni, vi assicuriamo. Perché, in realtà, ce ne sono tantissimi altri di utenti che sono rimasti senza parole dopo queste parole. Cosa succederà adesso?