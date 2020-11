GF Vip, Tommaso Zorzi: chi è Victor, il fidanzato di sua sorella Gaia?

Intervenuta in diretta ieri sera al GF Vip, Gaia Zorzi ha fatto una sorpresa al fratello Tommaso: sapete chi è Victor, il fidanzato di Gaia?

E’ andata in onda ieri sera la sedicesima puntata del GF Vip, ricca come sempre di emozioni e colpi di scena. Un momento molto toccante che ha reso felicissimo Tommaso Zorzi, è stato sicuramente il collegamento con la sorella minore Gaia. La ragazza, spigliata almeno quanto il fratello, ha potuto parlare con lui e fargli arrivare tutto il suo affetto dall’Olanda, dove si trova in questo momento per motivi di studio. Gaia, di due anni più piccola del gieffino più amato di tutti i tempi, si è complimentata clon Tommaso per il percorso che sta facendo all’interno del reality, per essersi mostrato in tutte le sfaccettature. La piccola di casa Zorzi all’estero ha un fidanzato, Victor, che a quanto pare piace moltissimo anche a Tommaso. Ma cosa sappiamo del fidanzato di Gaia?

Victor, chi è il fidanzato di Gaia Zorzi

Proprio durante la conversazione tra i due fratelli, Alfonso Signorini, in diretta, ha chiesto a Gaia: “Con Victor come va?”, riferendosi proprio al fidanzato della ragazza. “Vano molto bene”, ha risposto Gaia. Tommaso poi ha esclamato “Sposalo!”, facendo capire di essere molto contento della scelta della sorella. Victor Gerberding è ragazzo comune, lontano dal mondo dello spettacolo e probabilmente i due ragazzi si sono conosciuti durante il loro percorso di studi. Di Victor non si molto, anche perché Gaia non è solita condividere molte foto in coppia. Durante la diretta di ieri, Victor ha immortalato la fidanzata in una Story su Instagram scrivendo “Proud of you!”. Tra l’altro pur non parlando l’italiano, ieri Victor ha pronunciato in diretta la parola “Vipponiiiii” evidentemente ascoltata tante volte da Alfonso Signorini.

