Conte: “Il commissario per la sanità va sostituito”, annuncio shock

Un annuncio shock quello arrivato pochi minuti fa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: “Il commissario per la sanità va sostituito”, tutti i dettagli.

In un clima già pieno di tensioni in Italia, arriva l’annuncio shock di Giuseppe Conte: “Il commissario per la sanità va sostituito”. Lo ha scritto tramite il suo profilo ufficiale. Il Presidente del Consiglio si riferisce al commissario per la sanità della Calabria, Saverio Cotticelli e la decisione sembra ormai presa dato che l’uomo ha rinunciato all’incarico. In questi giorni il Governo sta affrontando un momento di grande tensione interna e difficoltà. Proprio qualche ora fa abbiamo letto la dichiarazione del Premier riguardo ad un possibile nuovo lockdown totale nel caso “si rifiutino le tre fasce di rischio”. Continuano le polemiche e a sommarsi anche la nuova decisione di Giuseppe Conte: l’annuncio sul commissario per la sanità in Calabria. I dettagli.

Giuseppe Conte, l’annuncio: “Sostituito con effetto immediato”

Come riportano diverse testate, la decisione presa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarebbe scaturita da quanto accaduto nel corso di un intervista. Intervista che vedeva protagonista proprio Saverio Cotticelli, nel corso del programma “Titolo V” su Rai Tre. Il commissario per la sanità in Calabria avrebbe infatti scoperto solo nel corso della diretta di dover elaborare un piano operativo per gestire l’emergenza della Regione. Un momento di grande imbarazzo e tensione, durante il quale Saverio Cotticelli avrebbe detto: “Domani mattina sarò cacciato” di fronte all’evidenza di quanto accaduto. E mentre continua a peggiorare le già gravi condizioni degli ospedali, ecco arrivare l’annuncio del Presidente del Consiglio: “Sostituito con effetto immediato”. Di seguito, il post di Giuseppe Conte in cui comunica la decisione appena presa.

In un periodo di grande tensione, una nuova decisione importante. Ricordiamo che per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus sono state incrementate le misure restrittive in ogni regione, in base alla fascia di rischio. Pare, inoltre, che dovrebbe essere in arrivo un test rapido per distinguere il Covid dal virus dell’influenza.

