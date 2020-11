Non si placano le tensioni all’interno del Governo dopo l’emanazione del Nuovo Dpcm e il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avverte: “Se rifiutano le tre fasce, sarà lockdown totale”.

Non si placano le tensioni interne al Governo in merito a quanto stabilito dal Nuovo Dpcm entrato in vigore il 5 Novembre per fronteggiare l’emergenza Coronavirus e Giuseppe Conte avverte: “Se si rifiutano le tre fasce, sarà lockdown totale“. Parole dure, che rispecchiano la situazione critica che l’Italia sta affrontando. Ricordiamo che, solo alcuni giorni fa, il Presidente del Consiglio aveva lanciato un messaggio, un appello alla nazione, in cui dichiarava di essere convinto che questo fosse l’unico modo per uscire da questa situazione. Il Nuovo Dpcm ha sancito la divisione dell’Italia in tre fasce colorate in base al rischio di contagio da Coronavirus. Le reazioni sono state contrastanti.

Giuseppe Conte parla del lockdown

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dovuto prendere decisioni difficili. Durante la conferenza stampa con cui ha annunciato il nuovo decreto, ha chiesto agli italiani un ulteriore sforzo e sacrificio. Non sono mancate le polemiche per quanto stabilito, soprattutto da parte di alcune Regioni, per quanto concerne la divisione in aree di rischio. Giuseppe Conte ha specificato che nessuno ha mai “messo in discussione” il sistema di raccolta dati con cui è stata stabilita la divisione. Rinnegarlo in questo momento significherebbe condurre il Paese ad un “nuovo lockdown“. Il Premier ha anche tenuto a specificare che l’accusa di aver agito in base a “discriminazioni politiche” è totalmente errata e in malafede. Questa la risposta del Premier ad alcune delle polemiche e reazioni scaturite dal nuovo Dpcm. Ricordiamo che in questi giorni, si attende il decreto “Ristori-bis” che, come annunciato da Giuseppe Conte, servirà ad aiutare l’imprenditoria gravemente colpita dal Coronavirus.

La tensione resta alta sia per quanto riguarda il Governo sia tra i cittadini. Gli italiani sono giustamente preoccupati riguardo alla direzione che il Paese prenderà per quanto concerne il Coronavirus. Continueremo a tenervi aggiornati su ogni nuovo sviluppo.

