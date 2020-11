Maria De Filippi svela un particolare aneddoto sul suo percorso di studi: nessuno lo sapeva, ecco il retroscena raccontato dall’amatissima conduttrice.

Maria De Filippi è senza alcun dubbio una delle regine della nostra tv. Da vera e propria stakanovista qual è, è presente in numerosi programmi di Mediaset, tra quelli che conduce personalmente, come ‘Amici’, ‘Uomini e Donne’, ‘C’è Posta Per Te’, e quelli a cui partecipa com giudice, come ‘Tu Si Que Vales’, o come produttrice, come ‘Temptation Island’. Insomma, la De Filippi è una costante presenza della nostra televisione e il pubblico la ama, oltre a essere sempre molto curioso su tutto quello che riguarda la sua vita privata. Di lei sappiamo tutti che è sposata da 25 anni con Maurizio Costanzo e che il loro rapporto procede a gonfie vele.

Per quanto riguarda il suo passato sappiamo che è nata a Milano e cresciuta in provincia di Pavia, dove ha frequentato il liceo classico e si è laureata in Giurisprudenza con la lode, prima di cominciare a intraprendere la strada della Magistratura e poi cambiare completamente percorso per fare tv. Proprio durante una delle sue trasmissioni, Amici per l’esattezza, Maria ha raccontato un aneddoto relativo al suo percorso di studi, un retroscena che in pochi conoscono: ecco le sue parole.

Maria De Filippi svela un particolare aneddoto sul suo percorso di studi: ecco le sue parole nel dettaglio

Nel corso di una puntata di Amici 16, Maria De Filippi ha raccontato agli allievi della scuola un particolare retroscena sul suo percorso di studi che non tutti conoscevano. Mentre in studio si parlava dei percorsi di laurea e della scelta di continuare o meno gli studi, la conduttrice ha raccontato la sua esperienza personale ai ragazzi, ‘confessando’ di essere stata una studentessa particolarmente ‘fissata’ con i voti. Lo sapevate? Di certo sono in tanti a non avere idea di questa particolarità di Maria!

La conduttrice ha spiegato di essersi laureata in Giurisprudenza e poi specializzata in Finanza: “Una laurea in due materie e pensate che rifiutavo anche i voti”, ha detto, “ricordo un esame di diritto privato che era diviso in due parti. Alla prima presi 25 e lo rifiutai. Ero proprio scema, o da 28 in su o niente. Il professore mi disse che lo avrebbe segnato a matita e poi ho accettato. Nella seconda parte dell’esame diventà 28, quindi ho fatto bene ad accettare”.

Quasi nessuno sapeva di questo retroscena sulla vita di Maria De Filippi. Voi cosa ne pensate?