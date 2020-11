Milly Carlucci e l’inedito retroscena sul marito: “A malincuore ho rinunciato…”, ecco il racconto della conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’.

Milly Carlucci è senza dubbio una delle conduttrici di punta della nostra tv. In questo periodo è in tv con una nuova, seguitissima, edizione di ‘Ballando con le Stelle’, programma di grande successo cominciato nel 2005. Del resto, la sua carriera parla per lei ed è costellata di successi, a cominciare dalle prime esperienze nel 1976 con Renzo Arbore a ‘L’altra Domenica’. Ma sono anche tanti altri i programmi importanti e famosi che ha condotto, da ‘Giochi senza Frontiere’, a ‘Luna Park’, ‘Scommettiamo che’, ‘Risatissima’ e tanti altri ancora. Oltre alla sua carriera, anche la vita privata di Milly Carlucci è piuttosto nota, anche se la conduttrice è sempre stata molto riservata. Tutti conoscono le sue sorelle, Anna e Gabriella, autrice e regista la prima, e personaggio televisivo e politico la seconda. Molte notizie si hanno anche sul nucleo familiare di Milly, che è composto dal marito Angelo Donati e i figli Patrick e Angelica. Proprio in merito al rapporto con il marito, c’è un retroscena che non tutti conoscono e che la conduttrice ha raccontato in un’intervista a Oggi. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Milly Carlucci e il retroscena inedito sul rapporto con il marito: “A malincuore ho rinunciato”, ecco i dettagli

Milly Carlucci è sposata dal 1985 con il marito Angelo Donati, che è molto riservato e non appare spesso al suo fianco, né sui social, dove sembra non avere neanche un profilo personale. E’ stata la conduttrice a parlare qualche volta di lui nelle interviste. E lo ha fatto anche sulle pagine di Oggi, dove qualche tempo fa ha raccontato un inedito retroscena. A quanto pare, infatti, Milly avrebbe voluto un terzo figlio dopo Patrick e Angelica, ma sarebbe stato proprio il marito a non volerlo: “Lui diceva che ci sarebbe stato troppo distacco di età e che rischiavamo di fare i nonni dei nostri figli. Così, un po’ a malincuore, ho rinunciato”, ha raccontato la conduttrice.

Sempre in merito al rapporto con il marito, che dura da tantissimi anni, la Carlucci ha detto che il loro segreto è quello di ritrovarsi ogni sera, dopo una giornata di lavoro, per rilassarsi, parlare dei figli e fare progetti: “La cosa importante è tenersi sempre in forma, per se stessi e per l’altro”, ha poi aggiunto.