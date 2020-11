Milly Carlucci è sposata da oltre 30 anni con Angelo Donati: chi è e cosa fa nella vita il marito della conduttrice di Ballando con le stelle.

Milly Carlucci e suo marito Angelo Donati sono una delle coppie più longeve della tv: il loro matrimonio dura infatti da ben 34 anni, un vero record per il mondo dei vip. Un’unione davvero solida la loro, sancita dalle nozze celebrate il 21 aprile 1985. In tanti anni i due non hanno mai attraversato una crisi, come raccontò l’amatissima conduttrice di Ballando con le stelle in un’intervista a Vanity: “Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori. Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli e pronti ad affrontare insieme le sfide imprevedibili della vita. Inoltre, siamo molto diversi, il che ci rende complementari”, aveva spiegato la Carlucci. La coppia ha due figli, Angelica Krystle e Patrick, rispettivamente di 33 e 28 anni. Scopriamo quindi qualcosa in più su Angelo Donati, marito della presentatrice di Ballando.

Milly Carlucci, tutto sul marito Angelo Donati

Nato a Roma il 20 marzo 1948, Angelo Donati non è un uomo di spettacolo, ma il suo è un lavoro lontano dai riflettori. Infatti è un ingegnere e, come richiede la sua professione, è una persona molto razionale nonostante abbia uno spiccato senso dell’umorismo, come racconta sua moglie. Laureatosi nel 1973 all’Università La Sapienza e specializzatosi negli Stati Uniti, nel 1978 ha fondato la Donati S.p.A., un’impresa di costruzioni di cui la prima figlia della coppia, Angelica, è dirigente. Donati negli ultimi anni ha fondato due società immobiliari negli Usa e nel Regno Unito, dove hanno studiato i suoi figli.

Conoscevate Angelo Donati, marito di Milly? A proposito, non perdetevi l’appuntamento con Ballando con le stelle di stasera!