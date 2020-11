L’ex ballerina de La Pupa e Il Secchione ha raccontato il suo dramma su Instagram: il cancro alla tiroide ha coinvolto anche i linfonodi.

È stata una delle protagoniste indiscusse de ‘La Pupa e il Secchione’, c’è da ammetterlo. Entrata nel mondo dello spettacolo grazie alla sua partecipazione al famoso programma condotto da Paolo Ruffini, la giovanissima ballerina di origini calabresi si è fatta apprezzare da tutto il pubblico italiano. Non soltanto per la sua immensa bellezza, che vi assicuriamo è davvero inesauribile, ma anche per la sua spontaneità. Sarà proprio per questo motivo che, appena terminato il programma, il suo clamore social è aumentato esponenzialmente. Tanto da diventare adesso, nonostante siano passati diversi mesi dalla fine dello show, una vera e propria celebrità di Instagram. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la giovanissima condivide ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in diretto collegamento dal letto di un ospedale, la ballerina ha annunciato ai suoi followers di essersi ricoverata per sottoporsi alla radioterapia. Nei mesi scorsi, l’ex pupa ha scoperto di avere un tumore. E dopo aver asportato completato, però, ha scoperto che questo ha coinvolto i linfonodi. E che si sono create anche delle metastasi. Un vero e proprio dramma, quindi. Ma vediamo i dettagli.

Il dramma dell’ex de La Pupa e il Secchione: confessione choc

Soltanto pochissimi mesi fa, Marina Evangelista aveva raccontato ai suoi sostenitori di aver scoperto un tumore maligno alla tiroide. Di essere stata operata. E, soprattutto, di averlo asportato completamente. E di stare adesso bene. A distanza di alcuni mesi dall’operazione, purtroppo, l’ex de La pupa e il Secchione è ritornata sull’argomento. Ed ha annunciato ai suoi sostenitori di aver scoperto che, seppure completamente rimosso, il tumore ha coinvolto i linfonodi. E di avere creato, quindi, delle metastasi. Un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente. E che, tra l’altro, la ballerina calabrese sta decidendo di affrontare con il suo splendido sorriso. Qualche ora fa, infatti, Marina si è lasciata immortalare dal letto dell’ospedale. E, nell’annunciare il tipo di radioterapia alla quale è costretta a sottoporsi per sconfiggere definitivamente la malattia, non ha affatto nascosto il suo valoroso coraggio. ‘Ho deciso di affrontare l’ennesima battaglia col sorriso, perché sono fatta così’, ha scritto la giovanissima Evangelista a corredo di questo post (cliccate qui per vederlo). Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, il post dell’ex pupa è stato preso d’assalto. Appena appresa la notizia, sono giunti numerosi commenti di incoraggiamento. E di forza.

In bocca al lupo, Marina! Sei una forza della natura!

