Rudy Zerbi, l’evento che lo ha segnato: “Mi ero spaventato…”, il racconto da brividi del giudice di ‘Tu Si Que Vales’, ecco le sue parole nel dettaglio.

Rudy Zerbi è un personaggio televisivo ormai molto conosciuto e amato. Oltre a essere uno degli insegnanti ormai storici della scuola di Amici, è anche uno dei giudici di Tu Si Que Vales, che sta andando in onda in queste settimane con grande successo. Dato il suo carattere forte e sempre senza peli sulla lingua, Zerbi spesso è protagonista di scontri e discussioni durante le puntate. E’ capitato, infatti, che abbia battibeccato sia con alcuni concorrenti, sia con altri giudici, uno su tutti Teo Mammuccari, con il quale ha avuto anche qualche scontro abbastanza forte. Sempre molto impegnato nel suo lavoro, Rudy si diverte anche molto a usare i social, dove spesso pubblica immagini e video divertenti, in cui si mostra sempre sorridente e spensierato. C’è stato, però, un evento in particolare in passato che ha segnato la vita di Zerbi e che c’entra proprio con i social. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Ecco tutti i dettagli.

Rudy Zerbi, l’evento che lo ha segnato: “Mi ero spaventato…”, ecco il racconto da brividi del giudice di Tu Si Que Vales

Rudy Zerbi è un personaggio amato dal pubblico per la sua forte personalità e il suo carattere sempre senza peli sulla lingua. Come tutti i personaggi famosi, però, è spesso soggetto anche ad alcune critiche da parte di persone che invece non apprezzano i suoi atteggiamenti. Un evento che, però, ha segnato in modo particolare la vita di Zerbi, è accaduto nel 2012, quando qualcuno è andato ben oltre le semplici critiche e ha minacciatto addirittura di morte il professore di canto di Amici. L’episodio è stato raccontato dallo stesso Zerbi in un’intervista a Vanity Fair: “Nel 2012 ho chiuso l’account per una minaccia di morte arrivata su Twitter, in cui si parlava anche dei miei figli e che è stata poi recapitata anche a casa della mia ex moglie”, ha spiegato Zerbi. Un evento davvero forte, che lo ha fatto tanto preoccupare: “Mi ero spaventato: col senno di poi non avrei dovuto cancellarmi”, ha poi aggiunto Zerbi.

Un racconto da brividi, dunque, quello di Rudy Zerbi, che ha avuto davvero molta paura in quell’occasione. Cosa ne pensate delle sue parole?