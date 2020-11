Sabrina Ferilli, perché non ha avuto figli: ecco il retroscena sulla sua vita che non tutti conoscono, parole forti dell’attrice, cosa ha detto nel dettaglio.

Sabrina Ferilli è un’attrice molto amata del nostro panorama televisivo e cinematografico. La sua carriera parla per lei ed è ricca di grandissimi successi. La Ferilli, infatti, ha cominciato negli anni Ottanta e ha recitato in diversi fim importanti, uno su tutti ‘La Grande Bellezza’, di Paolo Sorrentino, che si è aggiudicato anche l’Oscar come Miglior film Straniero. Non solo però, perché la Ferilli nella sua carriera ha anche collezionato diverse candidature ai David di Donatello e ha vinto più di un Nastro D’Argento e anche alcuni Ciak D’Oro, insieme ad altri riconoscimenti importanti. Insomma, la sua carriera è davvero di tutto rispetto e conta anche diversi lavori in tv.

Negli ultimi anni, ad esempio, Sabrina è stata giurata di Amici e Amici Speciali ed è tuttora il capo della giuria popolare di Tu Si Que Vales, dove lavora insieme alla sua amica di sempre Maria De Filippi e gli altri giudici Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Gerry Scotti. Per quanto riguarda la sua vita privata, la Ferilli è sposata con l’imprenditore Flavio Cattaneo dal 2011 e la coppia non ha figli. Su questo argomento l’attrice è stata molto chiara in particolare in un’intervista a La Stampa: ecco le sue parole in merito.

Sabrina Ferilli, perché non ha avuto figli: il retroscena che non tutti conoscono, ecco le sue parole

Sabrina Ferilli è sposata dal 2011 con l’imprenditore Flavio Cattaneo, e prima di lui è stata sposata con Andrea Perone, precisamente dal 2003 al 2005. Mentre suo marito ha due figli avuti dal precedente matrimonio, l’attrice non ha mai avuto figli e ha parlato di questo delicato argomento in un’intervista a La Stampa: “Ho sempre ragionato su quello che desideravo”, ha dichiarato, “facendo anche scelte azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata”.

Con queste parole forti e chiare Sabrina ha spiegato perché non ha mai avuto figli, raccontando anche di aver tentato, senza fortuna, la strada dell’adozione, ma ha sottolineato di non aver mai avuto grossi rimpianti o rimorsi. Conoscevate questo retroscena della sua vita?