L’ultimo saluto di Emanuela Folliero a Stefano D’Orazio, l’ex batterista dei Pooh deceduto ieri: un lutto profondo per i fan e per la musica.

Il mondo della musica e l’Italia intera sono in lutto per la morte di Stefano D’Orazio, amatissimo ex batterista dei Pooh scomparso ieri lasciando attonito il cuore di tutti coloro che lo conoscevano come persona e come artista. Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ore stanno affidando la propria commozione ai social, con parole piene di dolore per la dipartita di uno tra i volti più apprezzati dell’intero panorama musicale italiano. Molte le persone che gli volevano bene ed una di queste era senza dubbio Emanuela Folliero. Con D’Orazio, l’annunciatrice di Rete 4 ebbe una storia d’amore e, come si può immaginare, anche per la bella Emanuela questa morte è un dolore difficile da superare.

Stefano D’Orazio, la dedica di Emanuela Folliero su Instagram

Stefano D’Orazio era sposato con la manager Tiziana Giardoni dal 2017: i due si erano uniti in matrimonio con rito civile, alla presenza di 400 invitati, dopo una proposta molto originale e romantica. Stefano, infatti, aveva chiesto a Tiziana di sposarlo durante un concerto a Verona per i Wind Music Awards. Un amore durato dieci anni, nonostante il passato sentimentale alquanto travagliato dell’artista, che era stato legato precedentemente alla collega Lena Biolcati e ad Emanuela Folliero. Quest’ultima conserva ancora un bellissimo ricordo del rapporto con Stefano e proprio in queste ore ha dedicato bellissime parole al musicista scomparso. Sotto una foto postata sul suo profilo Instagram, la Folliero ha infatti scritto: Ciao Stefano caro e prezioso amico mio. La tua allegria la tua ironia , la tua profonda sensibilità, la tua Titti la tua Paola! E adesso come faremo! AMICI PER SEMPRE! E’ una promessa! Ma ci mancherai tantissimo”.

Parole piene di nostalgia e di affetto che Emanuela a voluto condividere con i suoi fan.

