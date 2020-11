Anticipazioni Domenica In 8 novembre 2020: in studio arriva anche un’amatissima cantante, ecco tutti i dettagli sulla prossima puntata.

Domenica In torna anche oggi, 8 novembre, come ogni settimana. Mara Venier è pronta ancora una volta a intrattenere e tenere compagnia al suo pubblico in questa giornata difficile per l’Italia intera, che sta continuando a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Con il nuovo Dpcm emanato dal Governo ed entrato in vigore il 6 novembre, alcune Regioni italiane sono diventate ‘rosse’, altre ‘arancioni’ e altre ‘gialle’, in base al livello di contagi presente. Tutti gli italiani delle zone rosse e arancioni stanno vivendo una sorta di lockdown, anche se non proprio totale come lo scorso marzo, e saranno tutti in casa, magari proprio davanti alla tv. Come farà la Venier a tener loro compagnia? La puntata che si prospetta è davvero ricca di momenti belli ed emozionanti: ecco chi saranno gli ospiti e tutte le anticipazioni nel dettaglio.

Domenica In, anticipazioni 8 novembre 2020: in studio anche l’amatissima cantante e il grande attore italiano

Domenica In torna anche questa settimana, con una puntata ricca di ospiti, intrattenimento e informazione. Mara Venier è pronta ad accogliere in studio i protagonisti, che saranno alcuni personaggi molto amati dal pubblico. Ci sarà, infatti, una lunga intervista alla grande Patty Pravo, che si racconterà a 360 gradi, tra carriera e vita privata. Stiamo parlando di un’artista amatissima dal pubblico, un vero e proprio monumento della musica italiana, che di certo farà divertire ed emozionare il pubblico a casa. Non è tutto, però, perché dal mondo musicale arriverà anche Red Canzian dei Pooh, che parlerà del suo nuovo progetto e commenterà senza dubbio anche la scomparsa dell’amico e collega Stefano D’orazio, morto nelle scorse ore dopo aver contratto il Covid.

Le emozioni, dunque, non mancheranno, e ci sarà anche un’intervista al grande Giancarlo Giannini, attore di fama internazionale amatissimo dal pubblico. La puntata, dunque, sarà ricca di ospiti e momenti imperdibili, e ci sarà anche una grande sorpresa, con l’arrivo in studio del marito di Mara Venier, Nicola Carraro, che parlerà della sua storia d’amore con la conduttrice, che va avanti da tantissimi anni.

Non mancherà, come sempre, uno spazio dedicato a Ballando con le Stelle, con ospiti in studio e in collegamento che parleranno della puntata del sabato sera, con tante chicche e commenti. Spazio anche all’informazione e all’attualità, con il professor Le Foche che parlerà di emergenza Coronavirus.