Paura per Alessandra Mussolini a Ballando con le stelle: la concorrente scivola dalla presa durante la coreografia e fa spaventare tutti.

Puntata ricca a Ballando con le stelle, tra i soliti battibecchi e le sorprendenti esibizioni dei concorrenti in gara. Stasera però non è mancato neanche un incidente in diretta proprio durante una delle coreografie che ha spaventato tutti in studio e la stessa Milly Carlucci. Protagonista dell’episodio, una delle donne più discusse di questa edizione, soprattutto per il suo carattere esuberante che la porta spesso a scontrarsi con la temutissima Selvaggia Lucarelli. Vediamo cosa è successo alla Mussolini mentre si esibiva in una delle prove previste insieme al suo maestro Maykel Fonts.

Alessandra Mussolini, paura in diretta a Ballando con le stelle

La prova speciale di stasera era una coreografia country con una serie di prese piuttosto complicate, mostrate per la prima volta ai concorrenti nel corso della puntata di sabato scorso. Giunta al termine della sua esibizione, la coppia formata da Alessandra Mussolini e Maykel Fonts ha mostrato ancora una volta una delle prese alla giuria. A quel punto, però, la concorrente è scivolata ed ha rischiato di sbattere la faccia sul pavimento. Il maestro cubano Fonts, in gamba e tempestivo come sempre, ha fatto in tempo ad afferrarla e l’incidente si è fortunatamente risolto per il meglio.

Spaventatissima Milly Carlucci, sempre attenta a che tutto nel suo programma proceda per il meglio. La conduttrice ha infatti tirato un bel sospiro di sollievo quando ha capito che non era accaduto nulla di grave ed ha esclamato: “Mi fate morire”. La Mussolini e Fonts sono una delle coppie più forti di questa edizione del talent e noi facciamo loro il nostro in bocca al lupo.

