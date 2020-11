L’accusa sui social ha fatto infuriare Belen Rodriguez: la showgirl argentina ha risposto a tono all’utente Instagram, cosa è successo.

Una delle showgirl più seguite ed amate in Italia è senza dubbio Belen Rodriguez. La modella argentina è al centro del gossip italiano ormai da anni: le sue storie d’amore sono sempre le più chiacchierate nel nostro paese. Sui social Belen è seguita da oltre 9 milioni di utenti: essendo molto attiva, si ritrova spesso anche commenti ‘spiacevoli’. La Rodriguez non se li lascia scappare e qualche volta si diverte anche a replicare: diversi giorni fa rispose ad un utente social che la accusava di aver ‘rimosso dalla mente e dal cuore’ il suo precedente matrimonio. La modella argentina ha spiazzato il popolo del web rispondendo a tono. E’ arrivata una nuova replica social da parte della splendida showgirl: sentite cosa è appena successo pochi minuti fa sui social.

Belen Rodriguez sbotta sui social: l’accusa alla showgirl è pesante

Come di consueto, Belen Rodriguez ha aggiornato il suo profilo Instagram con una serie di nuove incantevoli foto. L’argentina ha trascorso la giornata al parco con suo figlio: “Collezionando belle giornate, occupando la mente con pensieri positivi, sorridendo anche se qua fuori c’è un gran casino. Spero che tutto ciò passi presto, spero che tutti voi stiate bene. Vi abbraccio” è la didascalia del nuovo post. Come sempre, pieno di like per lei. Non è mancata però una frecciatina di un utente a cui non è sfuggito un particolare.

“Almeno metti la mascherina! Qui da noi zona arancione se non metti la mascherina ti multano. Invece zona rossa senza mascherina non la multano” ha scritto un follower di Belen. La modella ha immediatamente risposto con queste parole: “Tengo la mascherina tutto il tempo, l’ho tolta per fare una foto in mezzo ad un prato da sola! Per favore! Rompete a chi dovete rompere“.