Coronavirus, appello dell’Ordine dei Medici: “Lockdown per l’intera nazione”

Secondo l’Ordine dei Medici, allo stato attuale, l’emergenza Coronavirus richiederebbe un lockdown totale per tutta l’Italia: l’appello.

Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri d’Italia (Fnomceo) chiede, tramite il suo Presidente Filippo Anelli, il lockdown totale in tutta la nazione: con un post sulla pagina Facebook della Federazione. E’ stato posto l’accento sulla carenza di medici specialisti, giacché 23000 medici laureati non sono ancora in possesso della specializzazione. I tanti ricorsi hanno causato il blocco delle graduatorie, ma Anelli insiste sulla necessità di ammetterli tutti “per dare una boccata d’ossigeno al sistema”, dice. Il presidente è mostra invece le sue perplessità sullo switch di medici specializzati in altre branche verso la cura del COVID. “Se un oculista deve diventare un internista qualcosa non funziona. La formazione non è un optional”, afferma.