Covid, Picone finalmente negativo: la notizia è di poco fa

Valentino Picone è finalmente negativo al Covid: lo ha annunciato lui stesso con un post su Instagram ed ora si prepara a tornare a Striscia.

Era assente dal tg satirico di Canale 5 dallo scorso 26 ottobre, poi quello che era un sospetto si è confermato purtroppo essere una realtà: il 29 ottobre era giunta la conferma ufficiale sulla positività al Covid del 49enne comico siciliano che con Ficarra forma un duo vincente e amatissimo dal pubblico. Dopo essere rimasto in isolamento come da prassi, l’ultimo tampone a cui Picone si è sottoposto ha dato finalmente esito negativo. Immensa la gioia del conduttore che ha comunicato la splendida notizia sui social. Ma quando tornerà Picone a condurre Striscia?

Picone negativo al Covid: quando lo rivedremo a Striscia

“Tampone negativo! Lunedì si torna a Striscia”, si legge sotto il post che vede Picone sorridente abbracciare il cagnolino Mes. Durante questo periodo difficile, il comico è stato sostituito da Sergio Friscia e Cristiano Militello che hanno accompagnato Ficarra nella conduzione del tg satirico tanto amato dal pubblico. Ad ogni modo, Picone si è sempre mostrato ottimista e fiducioso e il suo atteggiamento positivo si è rivelato vincente: come annunciato da lui stesso su Instagram, domani sera potremo rivederlo finalmente accanto al suo collega ed amico Ficarra con cui forma un duo esilarante dal 2005. Putroppo quello di Picone non è stato l’unico caso di Coronavirus verificatosi a Striscia: nelle scorse settimane si è avuta notizia anche del contagio di Antonio Ricci e Gerry Scotti, altro volto amatissimo dietro il famoso bancone di Canale 5. Il post che annuncia il ritorno di Picone ha ottenuto una pioggia di like e le congratulazioni di Pio e Amedeo, di Sergio Friscia e di tanti altri sostenitori.

Siamo felicissimi della guarigione del bravissimo Valentino e gli facciamo il nostro in bocca al lupo per il suo atteso ritorno in tv.