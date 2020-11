GF Vip, Adua in crisi: i dubbi sulle intenzioni di Dayane Mello

Dayane Mello contro tutti: al GF Vip, i concorrenti mettono in guardia Adua/Rosalinda contro l’amica. “Non diventare sua vittima”, le dicono.

L’amicizia tra Adua e Dayane sembra una delle più solide nate al GF Vip. Eppure, in queste ultime ore, qualcosa pare si stia rompendo tra le due gieffine. Complici anche le voci sempre più insistenti da parte dei coinquilini sull’ambiguità delle intenzioni della brasiliana. Durante la scorsa puntata del reality, è andata in onda un’altra clip, riguardante la festa di Halloween, in cui si vede la modella dichiararsi all’amica dicendo addirittura “Mi sono innamorata di te”. Oggi pomeriggio Adua ha manifestato un disagio circa la questione, esprimendo la sua preoccupazione su come il fidanzato Giuliano potrebbe reagire alla situazione. Ricordiamo che Antonella Elia in diretta aveva fatto una battuta abbastanza velenosa rivolgendosi alla ragazza: l’opinionista aveva infatti fatto riferimento ai finti “tradimenti” di Adua con Gabriel Garko e Massimiliano Morra ed ora anche con la Mello.

Adua Del Vesco, i coinquilini: “Non diventare vittima della ragnatela di Dayane”

Riuniti nella stanza blu, Stefania, Tommaso, Francesco ed Adua, hanno conversato riguardo all’atteggiamento di Dayane: “Non vorrei che lei ti strumentalizzasse per agitare un po’ le acque. Lei ha sempre detto fin dall’inizio che voleva una storia qui dentro, non ci è riuscita. Che sensazioni hai tu oggi?”, ha detto Tommaso Zorzi. “Visto che tu ti stai ponendo il problema del tuo rapporto con Giuliano, ad un certo punto metti dei paletti. Lei cercava qualcuno per creare una storia: prima con Pierpaolo, poi con Denis, poi con Francesco…”, è intervenuta Stefania Orlando. Trova mille appoggi per farsi ben volere, poi quando c’è la prima cosa che non va, gira la frittata”, ha aggiunto Francesco Oppini. Adua, già provata, ha reagito piangendo a queste parole per la delusione: le due amiche hanno poi avuto un confronto sulla questione e Dayane ha cercato di difendersi dicendo che le persone cercano di rovinare i rapporti. “Finiamo questo percorso bene, la gente vuole rovinare le cose belle…La gente a casa lo sa che il nostro rapporto non è costruito..Io non ho mai usato la gente, io non ho bisogno di Francesco, di Stefano o di te per emergere”. La modella ha poi ribadito che solo con Adua si è creata una confidenza particolare. L’attrice siciliana è scoppiata a piangere e a questo punto è intervenuto anche Paolo Brosio dicendo che non è il caso di spettacolarizzare certi atteggiamenti sotto i riflettori.

Cosa ne pensate? Dayane è davvero così calcolatrice nel rapporto con Adua o la loro è un’amicizia senza secondi fini?

