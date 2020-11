GF Vip, “Profondo sdegno!”: l’attacco a Dayane Mello arriva proprio da lei; ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella attualmente in onda del Grande Fratello Vip. Si tratta della quinta edizione del reality show dedicato ai personaggi famosi, la seconda consecutiva condotta da Alfonso Signorini. E tra le concorrenti più in vista di quest’anno c’è senza dubbio Dayane Mello. Bellissima come poche, la modella brasiliana sta dimostrando di avere un bel caratterino e non avere peli sulla lingua. Lo ha dimostrato anche nel corso dell’ultima puntata serale, in onda lo scorso venerdì. Dayane, infatti, si è ritrovata in casa una sua vecchia fiamma, Stefano Bettarini. Tra i due c’è stato un breve flirt in Honduras, quando lei era concorrente dell’Isola dei famosi e lui inviato. Un flirt che non è finito benissimo e, nella casa, i due hanno avuto un vero e proprio confronto. Dove non sono mancate parole forti! A commentare il tutto, dopo qualche giorno, è stata Nicoletta Larini, attuale fidanzata di Bettarini. Ebbene, le sue parole nei confronti di Dayane non sono passate affatto inosservate…Scopriamo di più.

GF Vip, “Profondo sdegno”: l’attacco di Nicoletta Larini a Dayane Mello

“Solo una sc***ta”. È così che Dayane Mello ha definito la storia con Stefano Bettarini, durante la diretta del Gf Vip in onda venerdì sera su Canale 5. Un commento forte, che non ha fatto molto piacere a Bettarini. E, a quanto pare, neanche alla sua fidanzata Nicoletta Larini. Intervistata da Giornalettismo, la Larini ha commentato cosa è successo in puntata, “smascherando” Dayane. Nicoletta ha raccontato che, tornati in Italia dopo l’Isola, Dayane si presentava come la fidanzata di Stefano, aggiungendo” salvo poi tradirlo con un giocatore di basket mentre lui era ancora in Honduras”. Inoltre, sulle foto di coppia tra Dayane e Stefano pubblicate all’epoca da Chi, la Larini sottolinea che furono fatte da paparazzi interni al luogo dove entrambi alloggiavano. E che, quindi, per lei risulta poco credibile che Dayane fosse all’oscuro di tutto, come invece ha dichiarato la modella, ‘accusando’ Stefano di aver organizzato il servizio fotografico.

Infine, il pensiero di Nicoletta sulla frase più forte della serata: “Andare in confessionale e dire è stata solo una s******a, Scioccante! Dayane è una mamma e a casa ha una bimba, grande caduta di stile. Profondo sdegno.” Insomma, parole forti quelle di Lady Bettarini. Come replicherà Dayane quando verrà a conoscenza di tutto? Staremo a vedere!