Giancarlo Giannini, il famoso attore è stato colpito da un gravissimo lutto: l’episodio raccontato è davvero drammatico e da brividi.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giancarlo Giannini. Protagonista indiscusso di numerosi film cinematografici e televisivi, il famosissimo attore è, senza alcun dubbio, decanta di un clamore davvero clamoroso. Apprezzatissimo e seguitissimo, il regista e sceneggiatore di La Spezia ha alle spalle una carriera ricca di successi. Seppure questo, però, molto probabilmente in pochissimi sanno che, molto presto, il buon Giannini ha dovuto fare i conti con un episodio davvero drammatico. A raccontare ogni cosa è stato suo figlio Adriano. In una sua intervista a ‘Grazia’, risalente all’anno 2019, l’attore romano, oltre a parlare della sua intramontabile carriera, non ha potuto fare a meno di parlare di suo padre. Ed, ovviamente, del tragico lutto che tutta la famiglia Giannini ha dovuto vivere. Ma non è affatto finita qui. In una sua intervista ad ‘Io Donna’, anche lo stesso attore, regista e sceneggiatore ha ampiamente parlato di questa dolorosissima perdita. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad un vero e proprio racconto da brividi. Ma bando alle ciance. Ecco cos’è successo esattamente.

Giancarlo Giannini, lutto dolorosissimo: incredibile dramma

Apprezzatissimo e conosciutissimo, Giancarlo Giannini, come dicevamo precedentemente, ha dovuto fare i conti molto presto con un vero e proprio episodio drammatico. Come raccontato dal diretto interessato in una sua intervista ad ‘Io Donna’, il famosissimo attore e molto ancora di La Spezia non ha potuto fare a meno di parlare del gravissimo lutto di cui è stato protagonista diversi anni fa. In quest’occasione, infatti, il buon Giannini ha raccontato per filo e per segno la morte di suo figlio Lorenzo. E, soprattutto, di come lui, con l’aiuto della fede, è riuscito ad andare avanti dinanzi a questo tragico evento. Era il 1987 quando Lorenzo, appena diciannovenne, è venuto a mancare in seguito ad un aneurisma cerebrale. Un evento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che anche Adriano Giannini, figlio dell’attore, in una sua intervista a ‘Grazia’ ha raccontato con estremo dolore. Ma anche il buon Giancarlo, però, non ha potuto fare a meno di raccontarlo. E così, a ‘Io Donna, l’attore ha raccontato ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il famoso Giannini abbia saputo del malore di suo figlio mentre era in giro per Milano. E così, immediatamente decise di prendere un aereo e di recarsi in ospedale da suo figlio. Una volta giunti lì, purtroppo, vide un amaro scenario: la sua ex moglie e suo figlio completamente disperati per la morte del giovane Lorenzo. Tuttavia, nonostante superare un lutto non sia cosa affatto facile, l’attore ha dichiarato di essersi fatto forza sin da subito.

‘Quando muore un figlio la vita cambia completamente: diventi diverso. Ma, se uno ha fede, riesce ad andare avanti, ad accettare che così è la vita’, ha racconto Giancarlo Gianni a ‘Io Donna’.

