GF VIP, Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire un ‘dettaglio’ sul rapporto con Flavio Briatore: non lo aveva mai confessato prima d’ora.

Il Grande Fratello VIP continua a regalare colpi di scena e sorprese. Una delle protagoniste indiscusse di questa edizione in corso è senza dubbio Elisabetta Gregoraci. La famosa showgirl calabrese, ex moglie di Flavio Briatore, ha instaurato una ‘particolare amicizia’ con Pierpaolo Petrelli: tra loro c’è un rapporto speciale che però non si è trasformato in qualcosa di più per volere di Elisabetta. L’ex di Uomini e Donne non ha mai infatti negato di esser seriamente preso da lei. Sembrerebbe che la Gregoraci fuori abbia già un compagno ma nelle ultime ore si è lasciata andare ad un ‘segreto’ con la nuova coinquilina Giulia Salemi. Ecco cosa è successo in giardino.

Elisabetta Gregoraci si è lasciata sfuggire alcuni dettagli sul rapporto con il suo ex marito, Flavio Briatore. La concorrente del GF VIP stava chiacchierando in giardino con la sua coinquilina Giulia Salemi che si è ‘infilata’ nelle dinamiche matrimoniali tra la showgirl calabrese ed il famoso imprenditore. L’influencer entrata a far parte del programma venerdì scorso, nell’ultima puntata andata in onda ha chiesto alla Gregoraci: “Ognuno di voi è libero di frequentare chi vuole?”. Elisabetta ha reagito con una risata, giudicata dalla Salemi come ‘isterica‘. La showgirl ha subito risposto: “Cambiamo domanda. Sono tre anni, mi hai mai visto con qualcuno? E’ abbastanza possessivo, sono sua“. Il video della confessione lo riporta la pagina Instagram ‘le bimbe social‘.

A quanto pare Elisabetta ha ‘confermato’ le teorie che giravano da giorni sul web: c’è forse un ‘contratto’ tra lei e Flavio Briatore che non le consente di andare avanti nonostante la loro storia sia finita?