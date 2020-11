Presidente Usa da 48 ore, Joe Biden si è recato al cimitero, dove ha visitato le tombe della sua prima moglie e dei suoi due figli defunti.

Dopo essere stato in chiesa, il nuovo presidente degli Stati Uniti nel suo secondo giorno di mandato si è recato in visita la cimitero per rendere omaggio alle tombe della sua prima moglie Neila e dei suoi due figli tragicamente morti. Ricordiamo che Neila morì insieme alla loro figlia Naomi in un incidente automobilistico quando Biden era appena diventato senatore. Poi il destino si è accanito ancora contro il presidente neoeletto quando nel 2015, anche un altro figlio, Beau, morì stroncato da un cancro. Joe Biden si era recato al cimitero dai suoi cari anche martedì scorso, il giorno delle elezioni. Dopo la visita, è tornato a casa a Wilmington, nel Delaware.

Joe Biden, le tragedie familiari che ha dovuto affrontare: dalla morte della prima moglie a quella di suo figlio

Joe Biden è attualmente sposato con Jill Jacobs, insegnante di origini italiane, ma prima di lei aveva sposato Neila, dalla quale aveva avuto tre figli, Beau, Hunter e Naomi, di appena 13 mesi. Quest’ultima era morta insieme alla madre nell’incidente, mentre i suoi fratelli erano rimasti gravemente feriti. Quando poi, nel 2015, era morto anche suo figlio Beau a causa del cancro al cervello, Biden decise di non candidarsi alle presidenziali del 2016, appoggiando la candidatura di Hillary Clinton. Lui, che aveva cresciuto i figli avuti da Neila da solo, ritenne che un lutto così devastante meritasse il tempo adeguato per poter essere superato e che non era certamente quello il momento di affrontare una battaglia elettorale.

Una vita sicuramente piena di successi quella di Joe Biden, ma anche di tragedie inenarrabili.