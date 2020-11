‘Live – Non è la D’Urso’, anticipazioni domenica 8 novembre 2020: in studio due imperdibili faccia a faccia e tanti ospiti importanti, ecco i dettagli.

Anche domenica 8 novembre, come ogni settimana, torna in tv ‘Live – Non è la D’Urso’, il talk condotto da Barbara D’Urso che ogni domenica sera tiene il pubblico attaccato allo schermo con momenti di informazione e attualità, ma anche con tanto intrattenimento, risate ed emozioni, soprattutto in questo periodo di emergenza Coronavirus, che tiene molta gente chiusa in casa. Come ogni settimana, dunque, Barbara D’Urso terrà compagnia alla gente con grande impegno, da vera e proprio stakanovista qual è. Prima dello show in prima serata, infatti, andrà in diretta anche con ‘Domenica Live’. Ma cosa accadrà nella puntata di ‘Live – Non è la D’urso’? Le anticipazioni promettono davvero bene, perché ci saranno ospiti imperdibili e due attesissimi faccia a faccia: ecco tutti i dettagli.

‘Live – Non è la D’Urso’, anticipazioni 8 novembre: ecco tutti i dettagli e gli ospiti attesi in studio

La puntata di ‘Live – Non è la D’urso’ di domenica 8 novembre è davvero attesissima, perché unirà, come sempre, l’informazione all’intrattenimento. Nella prima parte, infatti, si parlerà di Coronavirus, con collegamenti e ospiti in studio. Si parlerà del nuovo Dpcm emanato dal Governo e di tutte le difficoltà di alcune fasce di cittadini. Non solo attualità però, perché ci sarà anche un ampio spazio dedicato alla tv e al gossip. Essendo in tema di elezioni americane, arriverà in studio l’ex di Donald Trump, Ivana Trump, accompagnata da Rossano Rubicondi, che parlerà del suo ex e della situazione americana. Ampio spazio anche al GF Vip, con un attesissimo faccia a faccia tra Guenda Goria e il padre Amedeo, che durante il percorso dell’attrice nella casa hanno avuto dei problemi di comunicazione e degli scontri. Ora il loro rapporto sembra essersi ripreso, ma non è escluso che nel loro confronto possano venire fuori delle ‘ruggini’.

Questo, però, non sarà l’unico faccia a faccia. Ci sarà, infatti, anche quello tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini. I due hanno avuto degli scontri a distanza da quando il figlio Francesco è entrato al GF Vip e ora si confronteranno davanti alle telecamere. Le scintille sembrano assicurate!

Non è tutto però, perché ci sarà anche Heather Parisi e e si parlerà della presunta fidanzata ventiduenne di Paolo Brosio. Una puntata davvero imperdibile, non credete?