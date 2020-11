Nicola Carraro, con chi era sposato prima di Mara Venier: non tutti lo sanno, ecco i dettagli sull’ex moglie del noto imprenditore e marito dell’amatissima conduttrice.

Mara Venier e Nicola Carraro sono marito e moglie e sono sposati dal 2006, ma la loro conoscenza è avvenuta 20 anni fa, nel 2000. Inseparabili e molto affiatati, i due formano una coppia splendida e lo hanno dimostrato in diverse occasioni. In tv, infatti, si sono spesso mostrati insieme e Carraro ha fatto numerose sorprese a sua moglie, una volta anche presentandosi in studio a Domenica In con un mazzo di fiori per lei. Non solo però, perché anche sui social la coppia dimostra il suo affiatamento, con foto e video che mostrano momenti imperdibili di quotidianità. Spesso, infatti, sul profilo Instagram di Mara Venier, appaiono video che suo marito le fa ‘a tradimento’, oppure alcuni splendidi siparietti di coppia. Insomma, entrambi sembrano davvero aver trovato l’amore della propria vita. Ma sapete che Nicola ha avuto un’altra moglie prima di Mara? Ecco cosa sappiamo di lei e del loro rapporto.

Nicola Carraro, con chi era sposato prima di Mara Venier: ecco tutti i dettagli sulla sua ex moglie

Nicola Carraro è innamoratissimo di Mara Venier e il loro rapporto procede a gonfie vele da circa 20 anni. Prima di stare con la conduttrice di Domenica In, però, l’imprenditore è stato sposato con un’altra donna, Adonella Colonna di Paliano. Il loro matrimonio è stato celebrato nel 1963, quando Carraro era davvero giovanissimo e aveva solo 21 anni, ed è durato fino al 1980. Dalla loro unione sono nati tre figli, Giada, Ginevra e Gerò, che per un lungo periodo è stato il compagno di Simona Ventura. Dopo la fine del suo matrimonio con Adonella, Carraro si è sposato con Mara, ma tra le due relazioni sono passati circa 20 anni: Nicola e la Venier, infatti, si sono incontrati nel 2000 e sposati nel 2006.

Quello che non tutti sanno è che la conduttrice aveva un ottimo rapporto con la prima moglie di Carraro, che è venuta a mancare nel 2005.

Dopo i figli nati dal matrimonio con Adonella Colonna, Nicola non ne ha più avuti, nemmeno con Mara, che a sua volta ha 2 figli avuti da due precedenti relazioni. La coppia oggi è felice e affiatata e lo dimostra in tutti i modi. A voi piace la loro storia?