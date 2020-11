Nel corso della puntata odierna di Domenica In, Red Canzian ha parlato di Stefano D’Orazio e della sua tragica morte: le parole da brividi.

La morte di Stefano D’Orazio ha scosso davvero tutti. Ricoverato da circa due settimane nel reparto di Terapia Intensiva dopo aver contratto il Coronavirus, l’ex batterista e cantante dei Pooh ha lasciato un vuoto davvero incolmabile. Da quando si è appresa la notizia della sua morte, infatti, sono giunti numerosi messaggi di cordoglio. A partire dalla sua ex Emanuela Folliero. Fino a Barbara D’Urso, sua testimone di nozze. Ma non solo. Oltre al dolore incredibile di sua moglie, anche i suoi compagni di viaggio sono rimasti completamente addolorati da questa drammatica perdita. In primis, Roby Facchinetti. Che, in uno dei suoi ultimi post su Facebook, ha chiaramente espresso il suo immenso dolore. Ma anche Red Canzian. Proprio nel corso della puntata di Domenica In dell’8 Novembre, il cantante dei Pooh è intervenuto in diretta televisiva. Ed ha espresso tutto il suo rammarico. Ecco le sue parole.

Red Canzian a Domenica In: l’immenso dolore per la morte di Stefano D’Orazio

Intervenuto in diretta televisiva a Domenica In, Red Canzian non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutto il suo immenso dolore per la morte inaspettata di Stefano D’Orazio. Un uomo che, ancora prima essere il cantante e batterista dei Pooh, era come un vero e proprio fratello per ciascun componente del gruppo musicale. È proprio per questo motivo che il dolore per questa drammatica scomparsa è davvero immenso. ‘Non ci riesco ancora a credere’, dice il buon Canzian a Mara Venier in diretta televisiva. I due, come ben sapete, hanno condiviso ben 38 anni di vita. Quindi, il rapporto tra di loro è sempre stato immenso e spettacolare. Da qui, quindi, si capisce chiaramente la sua disperazione. Ma non solo. Perché ciò che fa particolarmente raggelare il buon Canzian è il fatto che Stefano D’Orazio sia morto da solo in terapia intensiva. E lui, come raccontato anche dal diretto interessato, sa bene cosa vuole dire essere ricoverato in quel reparto.

‘È successo tutto veloce’, ha continuato a dire Red Canzian in diretta televisiva. Spiegando, inoltre, di quanto sia stato impossibile poter agire.

