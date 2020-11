GF VIP, Stefano Bettarini rischia grosso: la frase non è passata inosservata

GF VIP, Stefano Bettarini rischia la squalifica? Il concorrente del famoso reality ha bestemmiato, è bufera sul web. Ecco cosa è successo.

Il GF VIP continua a regalare colpi di scena: l’edizione in corso potrebbe prolungarsi e durare fino a febbraio 2021. Il programma però dice addio alla ‘doppia programmazione’: nelle prossime settimane andrà in onda solo una volta a settimana. Intanto, nell’ultima puntata andata in onda sono entrati due nuovi concorrenti: parliamo di Stefano Bettarini e Giulia Salemi. Proprio nelle ultime ore è uno dei due a far discutere: una ‘frase’ pronunciata dall’ex calciatore non è affatto passata inosservata. Ecco cosa è successo.

GF VIP, Stefano Bettarini rischia grosso: la frase pronunciata non è passata inosservata

Stefano Bettarini è il nuovo concorrente del GF VIP: è entrato nell’ultima puntata andata in onda, venerdì 6 novembre, e la sua permanenza in casa potrebbe essere a rischio. Il personaggio televisivo ed ex calciatore nelle ultime ore ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: a renderla nota è la famosa pagina Instagram, TrashItaliano. A quanto pare Stefano Bettarini ha pronunciato una delle parole vietate dal regolamento: “Po**a Madonna” sono le parole che si è lasciato sfuggire mentre chiacchierava con i suoi coinquilini. Se il resto dei suoi compagni d’avventura hanno fatto finta di nulla, così non è stato per i telespettatori del reality. Cosa succederà a Bettarini?

Si tratta di uno ‘scivolone’ che potrebbe costargli caro a poche ore dalla sua entrata nella casa più spiata di Cinecittà. Non si tratta del primo episodio di bestemmia: anche Denis Dosio, ex concorrente dell’edizione in corso, è stato squalificato.