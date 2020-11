Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: una dama storica torna nel programma; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate.

Una stagione ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne attualmente in onda. Una stagione in cui accade davvero di tutto. Merito anche del format lanciato quest’anno dalla De Filippi: l’unione del Trono Over e Trono Classico. Un’unica super puntata, in cui tutti possono interagire con tutti: tronisti e troniste possono conoscere dame e cavalieri dell’over e questi ultimi, a loro volta, possono frequentare corteggiatrici o corteggiatori. Insomma, i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E un gran colpo di scena è in arrivo nelle prossime puntate. Ieri, 7 novembre, è stata registrata una nuova puntata della trasmissione, in cui c’è stata una vera e propria sorpresa. Una dama storica torna in studio! Ecco cosa accadrà secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle news.

Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: una dama torna in studio…dopo pochissimo tempo!

Una registrazione ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne che si è tenuta ieri sera. Sono successe davvero tante cose, ma la sorpresa più “shock” è il ritorno in studio di un’amatissima dama. Una dama che era uscita dalla trasmissione solo qualche puntata fa! parliamo di Valentina Autiero, che aveva lasciato lo studio con Germano Avolio. Tra i due, però, non è andata affatto bene. Si può dire che la loro conoscenza, fuori dal programma, non sia mai iniziata, dato che si sono visti una sola volta dopo l’uscita. Al telefono, invece, non hanno fatto altro che litigare. Insomma, un lieto fine che non è arrivato, come d’altronde immaginava Valentina, che già nella scorsa puntata era dubbiosa sui sentimenti del napoletano. Entrambi vorrebbero restare in studio ma, a quanto pare, Germano ha lasciato il programma, mentre Valentina si prenderà del tempo per riflettere e poi decidere.

Cosa accadrà nelle prossime puntate della trasmissione? Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprilo! E a voi, piacevano Valentina e Germano insieme?