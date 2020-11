Ricordate l’ex tronista di Uomini e Donne, Amedeo Andreozzi? Ecco cosa fa oggi e com’è cambiato con il tempo!

Uomini e Donne è il dating show più longevo ed amato dal pubblico di Canale 5. Il noto dating show di Maria de Filippi permette a giovani ed over di conoscere un futuro partner: ne abbiamo conosciuti tanti di tronisti, troniste, Dame e Cavalieri. Voi ricordate proprio tutti? Nello studio di Uomini e Donne è stato protagonista anche Amedeo Andreozzi: ha partecipato al programma nella stagione 2014/2015 e scelse di uscire insieme ad Alessia Messina. I due, dopo il programma, parteciparono al reality Temptation Island: la loro storia terminò a fine trasmissione. Che fine ha fatto Amedeo? Cosa fa oggi? Com’è diventato? Vi sveliamo tutto!

Uomini e Donne, ricordate Amedeo Andreozzi? Cosa fa nella vita oggi l’ex tronista

Amedeo Andreozzi è stato il tronista di Uomini e Donne nella stagione 2014/2015: il giovane napoletano conobbe Alessia con la quale decise di vivere una love story senza telecamere. La loro storia ha avuto però vita breve: dopo aver partecipato a Temptation Island il loro amore giunse ai titoli di coda. Ma com’è cambiata la vita di Amedeo dopo i programmi di Canale 5? Ha deciso di immergersi nel mondo della recitazione: sul suo canale Facebook si legge che ha frequentato il Teatro Sala Umberto e la Scuola di Cinema di Napoli. Amedeo ha partecipato ad un film, L’ora delle nuvole di Mario Sposito, ed ha vinto il Premio XXXII Fano International Film Festival come migliore attore protagonista. Amedeo con il tempo non è affatto cambiato: sui social è molto attivo e le sue foto conquistano sempre il pieno di like! Date un’occhiata qui:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AMEDEO ANDREOZZI (@amedeoandreozzi.ig) in data: 20 Set 2018 alle ore 5:49 PDT

Chi è la fidanzata

L’ex tronista di Uomini e Donne è felicemente fidanzato con l’attrice Giulia Todaro. La notizia di loro due è arrivata nel 2017: a distanza di tre anni la coppia continua ad essere felice insieme, come dimostrano i recenti scatti pubblicati su Instagram.