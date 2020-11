Sembrerebbe proprio che Andrea Damante abbia voltato pagina dopo Giulia De Lellis: nuovo amore? Ecco l’indizio che non sfugge affatto!

La storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sembrerebbe essere completamente conclusa. Dopo un ritorno di fiamma vissuto nel periodo del lockdown, i due si sono nuovamente allontanati. E, seppure i motivi non siano stati ancora specificati nel minimo dettaglio, sembrerebbe proprio che, dopo alti e bassi, tra i due sia arrivato il momento di dirsi ‘addio’ per sempre. D’altra parte, l’influencer romana, da diverse settimane, ha iniziato una nuova frequentazione. E, stando anche a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’, sembrerebbe fare davvero sul serio. Cosa sappiamo, invece, di Andrea Damante? Nel corso della sua recentissima intervista a ‘Verissimo’, il deejay veronese non ha affatto proferito parole in merito. Fatto sta che anche lui sembrerebbe aver voltato pagina. Da queste Instagram Stories condivise da Deianira Marzano, sembrerebbe che all’occhio attento degli utenti Instagram non sia affatto passato inosservato un indizio. Che, tra l’altro, confermerebbe che l’ex tronista abbia una nuova fiamma.

Andrea Damante, nuovo amore dopo Giulia De Lellis? L’indizio sui social

Stando a quanto si apprende da queste ultime Instagram Stories di Deianira Marzano, sembrerebbe che, all’occhio attento del popolo web, sembrerebbe non sia affatto sfuggito un ‘indizio’ che confermerebbe che Andrea Damante abbia voltato pagina. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, sembrerebbe che l’ex tronista abbia iniziato anche lui una nuova frequentazione. E che, nonostante nessuno dei due fino a questo momento abbia confermato o smentito, sembrerebbe sia stati ‘inchiodati’ da un indizio. Ecco di che cosa parliamo.

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, sembrerebbe che, alcuni utenti web, abbiano notato la presenza di Tommy, il cane di Giulia ed Andrea, sia nelle storie dell’ex tronista che in quelle di Elisa Visari. Ma non solo. Sembrerebbe, inoltre, che i due si siano ‘taggati’ nello stesso posto. Insomma, sarà davvero così? Dopo la storia andata a male con l’influencer romana, il deejay veronese ha ritrovato l’amore? Staremo a vedere. D’altra parte, se son rose, fioriranno!

