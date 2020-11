Angela da Mondello diventa cantante: sul web scoppia la polemica su nuovo singolo.

L’abbiamo conosciuta dopo la sua frase che è ormai diventata nota ‘Non ce n’è Covidd“, durante un servizio, in piena pandemia. La signora Angela da Mondello ha fatto fin da subito parlare di sè, perchè certamente la sua frase non è passata inosservata. La sua popolarità è cresciuta così enormemente tanto da essere ospitata nel salotto di Barbara D’Urso. In collegamento però la donna ha rivelato di avere problemi con la giustizia, e di spiegarne i motivi appena possibile. Infatti, Angela Chianello ha raccontato di aver rubato per poter aiutare la sua famiglia nel pagamento dei funerali di suo figlio scomparso. Una terribile tragedia che ha scosso tutti i telespettatori e la stessa conduttrice. La donna nelle scorse ore ha mostrato sul suo profilo instangram, da poco creato, di essere impegnata nella registrazione di un videoclip musicale. La sua canzone ha destato enorme scalpore e sul web è scoppiata la polemica.

Come abbiamo anticipato, la signora Angela da Mondello è divenuta nota per la sua frase ‘Non ce n’è Covidd’, pronunciata durante un servizio, qualche mese fa. La sua popolarità ha avuto un enorme seguito tanto da arrivare nel salotto della bravissima Barbara D’Urso. Da qualche ora però è apparso sul suo profilo instangram un post in cui la donna è intenta nella registrazione di un videoclip musicale, in cui sono state inserite le sue popolari frasi. La signora Angela ha registrato proprio sulla famosa spiaggia di Palermo da dove partì la sua notorietà. Proprio per questo sul web è scoppiata la polemica, molti sono gli utenti che si sono scagliati contro la donna. Secondo tali, Angela non avrebbe rispetto per tutti i malati che hanno contratto il coronavirus, e per tutte le vittime che purtroppo non ce l’hanno fatta.

Il videoclip ha scosso letteralmente i cittadini, anche se sono stati molti anche coloro che hanno espresso un parere positivo, o quantomeno ironico. Ma per molti non c’è nulla da ironizzare, poichè la canzone e il momento non lo permettono. E voi, da che parte state? Avete ascoltato l’anteprima della canzone che uscirà a breve?

