Nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, Barbara D’Urso non è riuscita a trattenere le lacrime: lo struggente racconto.

Quella di Domenica Live andata in onda l’8 Novembre è stata una puntata molto ‘particolare’ per Barbara D’Urso. A pochissime ore di distanza dalla tragica scomparsa di Stefano D’Orazio, batterista e cantante dei Pooh, la conduttrice campana è stata al timone di una nuova puntata del suo show della Domenica pomeriggio visibilmente emozionata ed addolorata. È proprio per questo motivo che, nel corso dell’intervista a Riccardo Fogli, ex componente del famoso gruppo musicale, la simpaticissima napoletana non ha affatto potuto fare a meno di trattenere le sue lacrime. D’altra parte, già si sapeva che la D’Urso e il buon D’Orazio avessero un rapporto speciale. E lo testimoniano, infatti, le splendide parole che Barbara, appena appresa la notizia della sua scomparsa, ha voluto dedicargli in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Ma non è affatto finita. Lo struggente racconto che racchiude alla grande gli ultimi giorni di vita di Stefano fa chiaramente intendere quanto tra di loro non ci fosse un rapporto di amicizia, bensì fraterno. Da qui, quindi, è facilmente comprensibile la sua reazione. Ma ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso non trattiene le lacrime: lo struggente racconto sulla morte di Stefano D’Orazio

Proprio nel corso della puntata di Domenica Live dell’8 Novembre, Barbara D’Urso non ha potuto affatto fare a meno di rendere omaggio a Stefano D’Orazione. Batterista e cantante dei Pooh, ma soprattutto suo grandissimo amico. E così, insieme a Riccardo Fogli, la conduttrice campana ha voluto ripercorrere alcuni momenti salienti della sua vita. Che, soprattutto, sottolineano di quanto il cantante del famoso gruppo musicale fosse solare e un grande amico. A partire, quindi, da una delle sue ultime intervista con sua moglie (all’epoca, futura consorte) fino al giorno del suo matrimonio, la simpaticissima D’Urso ha voluto offrire al suo pubblico uno splendido ritratto del cantante. Lasciandosi andare, tra l’altro, ad uno struggente racconto dei suoi ultimi giorni di vita. ‘Quel Giovedì sera, Stefano non è stato bene. Nulla di grave, però. Quel Giovedì sera, lui ha iniziato ad avere la febbre alta. E Titti ha chiamato l’ambulanza ed è stato portato in ospedale’, ha iniziato a dire Barbara D’Urso. Raccontando, quindi, le ultime settimane di vita. ‘Per una settimana, in questo momento maledetto durante il quale non si può entrare, non si possono avere notizie, Stefano è stato da solo’, ha continuato a dire la colonna portante di Domenica Live. Spiegando di aver ricevuto, prima ancora della notizia della sua morte, la notizia di una leggere ripresa. Fino a quando, qualche ora fa, è venuta a sapere della sua morte. ‘Una cosa orribile’, ha detto la D’Urso con gli occhi bagnati di lacrime.

Una perdita dolorosissima per Barbara D’Urso, da come si può chiaramente comprendere.