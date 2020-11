Belen Rodriguez lascia i fan senza parole: ecco cos’ha fatto

Belen Rodriguez è una donna piena di risorse e sempre pronta a lasciare i fan senza parole, proprio come accaduto oggi: ecco cos’ha fatto.

La bellissima Belen Rodriguez è una donna piena di risorse e anche oggi ha lasciato i fan senza parole: ecco cos’ha fatto. Sempre al centro dell’attenzione mediatica, sempre seguitissima sul suo profilo Instagram che conta oltre nove milioni di follower, sempre pronta a condividere gli attimi di vita quotidiana e lavorativa con i fan. Belen Rodriguez è una delle showgirl più chiacchierate del mondo dello spettacolo e proprio qualche giorno fa ha sbottato a causa di un duro commento che le è stato rivolto. Oggi, invece, i toni sui social sono decisamente più distesi e hanno lasciato i fan davvero sorpresi: ecco cos’ha fatto la bella Belen.

Belen Rodriguez lascia i fan senza parole

Sempre pronta a mettersi in gioco e dimostrare quanto vale, sempre pronta a divertirsi e cimentarsi in nuove avventure. Proprio com’è accaduto oggi. La bellissima Belen Rodriguez ha voluto condividere con i suoi fan il nuovo “lavoro” in cui si è impegnata. Di cosa si tratta? Di ridipingere casa! La showgirl si è armata di rullo e pazienza e, insieme ad Antonio Spinalbanese, suo nuovo compagno, si è dedicata a ridipingere le mura di casa. Un momento leggero e divertente, ma anche molto dolce. Belen Rodriguez ha spiegato in una delle storie che non è la prima volta che “fa da sé”. In Argentina, ha scritto, lo faceva spesso e adesso, dedicarsi a queste cose, secondo lei fa davvero bene. “Stimola e diverte” e aggiunge un valore particolare ai risultati ottenuti. Una donna piena di risorse, la splendida Belen Rodriguez che, ancora una volta, lascia i fan senza parole per la sua semplicità e simpatia.

E voi, cosa ne pensate di questa iniziativa della bellissima showgirl? Pensate che ci sia più soddisfazione a fare da soli e ammirare i risultati sentendoli come propri?