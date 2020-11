Coronavirus, la decisione ufficiale giungerà domani, ma pare che, per il momento, verrà mantenuto quanto è stato stabilito dall’ultimo Dpcm: questa regione resta in zona gialla.

Il nuovo Dpcm entrato in vigore il 5 Novembre ha stabilito un piano differenziato per fasce di colore in cui sono state suddivise le Regioni italiane. A seconda del rischio di contagio da Coronavirus, troviamo zone gialle, arancioni e rosse. Si era già parlato della probabilità di “mobilità” tra fasce, ovvero la possibilità che, sulla base di un monitoraggio ferrato e attento, una regione potesse cambiare fascia di rischio. Molte sono state le reazioni contrastanti per la decisione presa dal Governo su come affrontare questo momento critico. Ricordiamo le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha parlato apertamente e con chiarezza di quanto sia fondamentale rispettare questa divisione. Domani giungerà l’ufficialità, ma, da quanto si evince, questa ragione resterà nella fascia gialla di rischio Coronavirus. Vediamo i dettagli.

Coronavirus, la regione Campania resta in fascia gialla

Si è a lungo discusso per quanto riguarda il collocamento della Campania in fascia gialla. Solo qualche giorno fa il Governatore Vincenzo De Luca ha parlato di un possibile lockdown entro una settimana. Al momento, tuttavia, come riporta la Repubblica, secondo i dati raccolti, la situazione sarebbe stabile. Pare che il sistema sanitario sia ancora in grado di affrontare la crisi da Coronavirus in Campania e, per questo motivo, domani dovrebbe essere confermato che la regione resterà zona gialla. Ovviamente, l’ultima decisione spetta al Ministro della Salute, Speranza, che domani prenderà atto di quanto sarebbe stato riportato dalla cabina di regia. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale di quanto riportato. Entro domani, dovremmo avere la conferma di zona gialla in Campania.

Ricordiamo che la situazione generata dalla pandemia da Coronavirus ha toccato l’intero paese. Al momento, le misure restrittive messe in atto per limitare la diffusione del contagio sembrano essere sempre più fondamentali per la salute pubblica.

