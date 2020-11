Covid, annunciato l’arrivo di un vaccino efficace contro il temibile virus cinese, ma quello che è accaduto dopo è incredibile: i dettagli.

Se fosse realmente così, si tratterebbe di una grandissima svolta: sembrerebbe che si sia trovato un vaccino contro il Covid. Targato Pfizer e BioNTech, sembrerebbe che sia proprio questa la cura utile a prevenire, per circa il 90%, le infezioni da Coronavirus. Un grande splendida notizia, c’è da ammetterlo. Anche perché sappiamo benissimo quanto questo virus cinese, a distanza di diversi mesi dalla sua prima apparizione in Italia, stia ancora preoccupando e terrorizzando non soltanto l’Italia, ma tutto il mondo. È proprio per questo motivo che, appena appresa la notizia della presenza di un vaccino efficace contro il Covid, è successo qualcosa davvero di impensabile. Stando a quanto si apprende da ‘Il Sole 24ore’, infatti, sembrerebbe che i primi effetti di questa splendida notizia si siano verificati sulle borse. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme!

Annunciato un vaccino contro il Covid: cos’è successo dopo? È impensabile

Stando a quanto si apprende da ‘Il Sole 24ore’, sembrerebbe che il vaccino sviluppato da Pfizer e dal partner BioNTech stia dando risultati soddisfacenti. Stando a quanto si legge, infatti, sembrerebbe che le aziende abbiano comunicato che l’efficacia di questa cura, sui primi 94 soggetti, abbia raggiunto circa il 90% di risultato. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, un grandissimo punto di svolta. Ciò che, però, sorprende ancora di più è quello che è accaduto subito dopo la diffusione della notizia. In particolare, facciamo riferimento all’effetto che l’annuncio di una presunta cura contro il Covid ha procurato sulle borse. Stando a quanto si legge su ‘Il Sole 24ore’, sembrerebbe che La Borsa di Milano abbia avuto un incremento di circa il 5%. Arrivando, addirittura, a toccare un aumento di circa il 6%. Medesima situazione, inoltre, per Parigi. E Francoforte. Differente, invece, per gli Stati Uniti. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che gli Usa abbiano avuto un incremento di circa il 4%.

Insomma, la notizia del vaccino contro il Covid, da come si può chiaramente comprendere, ha provocato dei grandissimi risultati. Siete d’accordo?