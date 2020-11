Medical Facts è un magazine online di informazione scientifica con la direzione scientifica di Roberto Burioni. Ed è proprio da questo che arriva una notizia che fa ben sperare i cittadini italiani e del mondo. Il Coronavirus è ormai protagonista nelle vite di tutti da quando si è fatto conoscere in Cina ed è piombato improvvisamente tra noi: il 2020 è l’anno segnato da questa terribile pandemia che ha colpito tutto il pianeta. In questo periodo siamo nel pieno della seconda ondata del virus e per questo motivo il governo ha deciso di attuare misure ancora più restrittive: il premier Conte ha firmato un nuovo dpcm in cui ha varato nuove regole per ogni ‘zona’. Il governo ha diviso l’Italia in tre zone in base al rischio contagio: i cittadini italiani combattono ogni giorno per provare ad evitare che il virus continui a diffondersi in maniera così veloce. Arriva una splendida notizia che riguarda il vaccino, tanto atteso da tutti: ecco cosa ha scritto Roberto Burioni su Facebook.