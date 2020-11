Dayane Mello, sapete quanti anni ha la concorrente del GF Vip? Non immaginereste mai; ecco qualche curiosità sulla modella brasiliana.

Questa sera, lunedì 9 novembre, andrà in onda una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello Vip. La quinta edizione del reality di Canale 5 sta appassionando sempre di più i telespettatori, a tal punto che gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda fino a febbraio 2021. Merito del cast super interessante messo su da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva al timone del reality show più spiato della tv. E, tra i protagonisti assoluti di questa edizione, c’è anche lei, Dayane Mello. La bellissima modella brasiliana è una delle concorrenti più in vista nella casa. Soprattutto negli ultimi giorni, dopo l’entrata della sua ex fiamma Stefano Bettarini. In molti, tra i vipponi, non credono molto alle parole della bella Dayane: cosa accadrà durante il confronto di questa sera? Staremo a vedere! Nel frattempo vi sveliamo qualche curiosità: sapete quanti anni ha la Mello? Provate a indovinare!

Quanti anni ha Dayane Mello, concorrente del GF Vip 5?

Dayane Mello è una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Bella e senza peli sulla lingua, la brasiliana è una delle protagoniste più discusse nella casa. Soprattutto nelle ultime ore, quando molti dei suoi coinquilini hanno messo in dubbio alcuni suoi comportamenti. Per alcuni, Dayane è poco sincera e ha una sorta di “copione”, che segue per mettersi in mostra. Anche l’amicizia speciale con Adua ( Rosalinda Cannavò) non convince proprio tutti: come si difenderà la modella questa sera? Staremo a vedere. Ma sapete quanti anni ha la Mello? Ebbene, forse non tutti sanno che è nata il 27 febbraio del 1989 ed ha quindi 31 anni. Portati alla grande, la bellezza della brasiliana è innegabile!

Nel 2014, Dayane Mello è diventata mamma della splendida Sofia, nata dalla relazione col modello Stefano Sala, anche lui concorrente del GF Vip nell’edizione del 2018. Un’edizione in cui c’era anche Giulia Salemi, che è appena entrata come nuova concorrente dell’edizione attuale del reality show di Canale 5! Insomma, un intreccio senza fine! Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv! Appuntamento su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 45. E voi, cosa ne pensate del percorso di Dayane Mello nella casa più spiata della tv?