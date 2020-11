In un suo ultimo post, Emanuela Folliero non ha affatto potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore per questo tragico lutto.

Quella che si è conclusa alcune ore fa non è deve essere stata affatto una settimana facile per Emanuela Folliero. Dapprima profondamente addolorata per la morte di Gigi Proietti e poi di quella di Stefano D’Orazio, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, la conduttrice televisiva ha espresso tutto il suo rammarico e dolore per un altro tragico lutto. Sappiamo benissimo che con i suoi adorati sostenitori l’ex volto noto di Rete Quattro non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa. È proprio per questo motivo che, oltre a condividere degli splendidi scatti fotografici che, ovviamente, descrivono alla grande la sua immensa bellezza, la Folliero non perde mai occasione di poter rendere partecipi il suo pubblico social di tutta la sua vita. Proprio pochissime ore fa, infatti, la bellissima Emanuela ha condiviso un ultimo post davvero struggente. E che, soprattutto, sottolinea il suo dolore per questa drammatica perdita. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Emanuela Folliero, tragico lutto: dolorosissima perdita, parole da brividi

Un immenso dolore quello che, in queste ultime ore, Emanuela Folliero sta provando per questo tragico lutto. Non ci riferiamo, badate bene, soltanto al suo rammarico per la morte di Stefano D’Orazio, il batterista e cantante dei Pooh tragicamente scomparso nei giorni scorsi dopo aver contratto il Coronavirus, ma anche ad un’altra dolorosissima perdita di un suo caro amico. L’annuncio, come dicevamo precedentemente, è arrivato qualche ora fa. E così, l’ex volto di Rete Quattro non ha affatto potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori tutto il suo dolore. Proprio con una foto che la ritrae in compagnia di questo suo amico, la conduttrice televisiva si è lasciata andare a delle ultime parole davvero da brividi. ‘Ci conoscevamo da 30 anni e non sei mai cambiato. Buono, generoso, simpatico hai fatto della tua passione un lavoro apprezzato da tutti’, ha iniziato a scrivere la Folliero a corredo di questo scatto che la ritrae in compagnia del Mago Ermy. Con lui, da come si può chiaramente comprendere, la simpaticissima Folliero ha condiviso un’amicizia che durava da circa 30 anni. Ed è per questo motivo che il rapporto che c’era tra i due era davvero splendido. ‘Quante risate e quanta paura quando mi mi dividevi in tre pezzi’, ha continuato a dire la Folliero.

È morto il Mago Ermy. Ed Emanuela Folliero, sua grande amica, non ha potuto fare a meno di ricordarlo sul suo canale social ufficiale. ‘Proteggici da lassù. E, se puoi, fai sparire il mostro invisibile che ci costringe a dire addio’, ha concluso.

