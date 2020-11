Nomination d’ufficio per un concorrente del GF Vip, punito dagli autori per aver spoilerato alcuni ingressi: le accuse di Zorzi al coinquilino.

La puntata di venerdì scorso del GF Vip ha visto annullare il televoto tra i nominati, tra cui anche Paolo Brosio finito in nomination per aver rivelato ai coinquilini delle notizie dall’esterno. Quando però si è scoperto che anche un altro Vip aveva commesso una irregolarità del genere, era il Grande Fratello aveva deciso di resettare il televoto per inserire tra i concorrenti a rischio eliminazione anche lui. Stiamo parlando di Andrea Zelletta, che aveva bisbigliato all’orecchio della Gregoraci il nome di Selvaggia, riferendosi a Selvaggia Roma. Dopo la puntata, il modello si era sfogato con alcuni coinquilini esprimendo tutto il suo rammarico e scoppiando a piangere.

Tommaso Zorzi, le accuse a Zelletta: “Ha bisogno di guadagnare terreno”

Nel confessionale, l’influencer milanese Tommaso Zorzi ha espresso la sua opinione circa la reazione di Andrea alla punizione ricevuta dal Grande Fratello. Poche parole ma molto incisive quelle di Tommaso: “Andrea Zelletta sta male perché è in nomination, per Zelletta andare in nomination è lesa maestà. Cosa fai quando vai i8n nomination? Piangi, intenerisci, e magari lui in questo momento ha bisogno di conquistarsi del terreno”. In effetti, Andrea Zelletta non ha mai nascosto il suo disappunto per la nomination ricevuta e anche un certo orgoglio nel non essere quasi mai stato nominato dai coinquilini.

Secondo voi come andrà il televoto di questa sera? Chi sarà l’eliminato della puntata? Lo scopriremo presto, continuate a seguire il GF Vip e siamo sicuri che ne vedremo delle belle.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui