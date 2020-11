Una puntata piena di colpi di scena per il GF Vip e uno dei momenti più emozionanti non poteva che essere l’ingresso di Alba Parietti: la dichiarazione incredibile di Francesco.

Una puntata piena di colpi di scena per il GF Vip e una delle protagoniste non poteva che essere lei, la splendida Alba Parietti: ecco cos’è successo. Una serata ricca di emozioni contrastanti che si è aperta con la decisione degli autori in merito a Stefano Bettarini. Abbiamo poi assistito ad un momento di confronto tra Dayane Mello e il resto della casa. Il tutto riguardo alle discussioni che si sono verificate in questi giorni. Ovviamente, il frammento più atteso della serata non poteva che essere l’ingresso della bellissima Alba Parietti nella casa del GF Vip. Ricordiamo che suo figlio, Francesco Oppini, è uno dei concorrenti di questa edizione e ha fatto una dichiarazione incredibile. Scopriamo nel dettaglio cos’è successo.

GF Vip, l’ingresso di Alba Parietti

La scorsa settimana abbiamo assistito ad un momento difficile per Francesco Oppini, che ha dovuto affrontare le conseguenze di alcune frasi molto forti che aveva pronunciato. A tal proposito è intervenuta anche Alba Parietti, madre del concorrente. Stasera, la celebre showgirl ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip. La prima persona ad aver incontrato è stato Tommaso, con cui Alba Parietti ha avuto una sorta di battibecco a distanza. La conversazione tra i due è stata molto serena e simpatica. La showgirl ha spiegato a Tommaso Zorzi di apprezzarlo molto e di rivedersi in lui, per questo in alcuni momenti si è e un po’ “arrabbiata con lui”. Alba Parietti ha pronunciato parole molto dolci: “Hai paura di voler bene a qualcuno perché hai paura di essere deluso”. La chiacchierata tra i due è si è conclusa nel migliore dei modi e Tommaso ha detto di essere molto sollevato di aver potuto parlare con la showgirl. È poi arrivato il turno di Francesco Oppini.

Alba Parietti incontra il figlio: la dichiarazione incredibile di Francesco

Alfonso Signorini ha mostrato ad Alba Parietti una clip riguardo ad alcune affermazioni fatte dal figlio. Un video in cui Francesco Oppini spiegava che gli piacerebbe, una volta uscito, chiedere alla madre come sta, di andare insieme a cena e darle quelle attenzioni che forse non le ha dato, per farle capire quanto le è grato. Il concorrente ha poi raggiunto la passerella dove si trovava Alba Parietti. L’incontro tra i due è stato davvero toccante e non sono riusciti a trattenere le lacrime. La showgirl ha spiegato di dover ringraziare il GF Vip e molti dei concorrenti perché nel suo percorso Francesco si è reso conto di volerle dire molte cose. E si ritiene fortunata e ritiene fortunato il figlio, perché la possibilità di parlare con le persone care a molti non è concessa. Francesco Oppini ha poi rivelato una cosa incredibile: “Qui dentro mi è venuta voglia di diventare padre” ha affermato, dichiarando anche che Cristina, la sua fidanzata è la donna giusta.

Un momento di grande emozione, non siete d’accordo?