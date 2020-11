È di nuovo in onda il GF Vip, il reality più amato dal pubblico e subito si parla del provvedimento per Stefano Bettarini: ecco la decisione degli autori.

Inizio col botto per il GF Vip, la puntata si apre con l’annuncio del conduttore, Alfonso Signorini, che anticipa un provvedimento disciplinare per la frase pronunciata da Stefano Bettarini. La frase di cui parliamo ha rimbombato sui social: si tratta di un’affermazione blasfema che il concorrente si sarebbe lasciato sfuggire mentre parlava con gli altri inquilini. Ci sono già dei precedenti al GF Vip, ricordiamo che Denis Dosio, il concorrente più giovane del reality, è stato squalificato e ha dovuto abbandonare la casa proprio per una frase simile. Alfonso Signorini ha chiamato Stefano Bettarini in confessionale per parlare con lui dell’accaduto e lo showman è apparso già consapevole della situazione. Alfonso Signorini ci ha tenuto subito a precisare che dire “è un intercalare” non giustifica quanto accaduto.

GF Vip, la decisione per Stefano Bettarini

Il nuovo concorrente del GF Vip si è immediatamente scusato per l’accaduto. Ha assicurato di non voler offendere o mancare di rispetto a nessuno. Stefano Bettarini si è anche detto pronto ad affrontare qualsiasi decisione o punizione stabilita dagli autori del programma. Alfonso Signorini ha poi letto il comunicato ufficiale del GF Vip a Stefano Bettarini, spiegando che in casi come questo la decisione è inevitabile. Stefano Bettarini è stato ufficialmente squalificato dal gioco. Lo showman ha accettato la decisione senza proferire parola e ha salutato gli altri concorrenti, pronto a lasciare la casa. La Contessa Patrizia De Blanck, in particolare, sembra aver accusato il colpo e si è ritrovata in lacrime. Ricordiamo che oggi, la dama festeggia il compleanno. La decisione del GF Vip, ovviamente, è inappellabile e definitiva. Un momento davvero difficile per tutti.

Alfonso Signorini ha precisato quanto fosse dispiaciuto di dover iniziare così la puntata, ma le regole sono regole. E voi, cosa ne pensate di questa decisione?

