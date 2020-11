Giulia Salemi è una delle attuali concorrenti del GF Vip, ma su Instagram sono spuntate foto del suo passato: che trasformazione!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giulia Salemi. Modella super affermata ed influencer a tutti gli effetti, è anche uno dei personaggi televisivi più amati di questi ultimi periodi. Dapprima come concorrente di Pechino Express, insieme a sua mamma Fariba, ed, in seguito, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, la bellissima Salemi è entrata a far parte a tutti gli effetti della quinta edizione del medesimo programma. Entrata nella casa più spiata d’Italia nel corso della puntata di Venerdì 6 Novembre, Giulia ha incantato tutti con la sua immensa bellezza. Ecco, la domanda sorge spontanea: se adesso è splendida, com’era nel passato? Ecco, possiamo darvi una risposta: davvero spettacolare! Sul suo canale social ufficiale, infatti, sono spuntate alcune fotografie che la ritraggono diversi anni fa. Ed, in particolare, da bambina? Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli!

GF Vip, Giulia Salemi: spuntano le foto del passato, com’era da bambina

Seppure abbia ‘battezzato’ il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip con uno spiacevole incidente, Giulia Salemi ha catturato l’attenzione di tutto il pubblico italiano per la sua immensa bellezza. Con indosso un delizioso completo composto da gonna abbinata ad un meraviglioso top, la modella italo persiano ha impressionato davvero da tutti. Ecco, ma se adesso, come dicevamo precedentemente, è davvero splendida, come sarà stata nel suo passato? Sul suo canale social ufficiale, sappiamo benissimo che la Salemi è sempre molto attiva. E che è solita, tra l’altro, condividere degli scatti fotografici davvero incredibili. È proprio per questo motivo che siamo riusciti a rintracciare una foto di lei da bambina. Siete curiosi di vederla anche voi? Tranquilli, vi mostriamo noi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Ebbene si: è proprio lei. In questa tenerissima foto, Giulia Salemi è ritratta in compagnia della sua bellissima mamma Fariba. Visibilmente molto più piccola, si vede chiaramente che la modella italo persiana ha continuato a mantenere, nel corso degli anni, un tratto distintivo: la sua immensa bellezza. Certo, il cambiamento c’è stato. Ma, in ogni caso, la Salemi è rimasta sempre splendida.

