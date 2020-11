Stefano Bettarini è uno dei concorrenti attuali del GF Vip, ma lo avete mai visto da bambino? Sui social spunta uno scatto, che tenerezza!

È entrato nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda Venerdì 6 Novembre, eppure Stefano Bettarini sta facendo tanto parlare di sé. Entrato nella casa più spiata d’Italia con diverse cose da dire sia a Dayane Mello che a Pierpaolo Pretelli, l’ex marito di Simona Ventura si è dimostrato facilmente uno dei protagonisti indiscussi di questi ultimi giorni. Le scorse ore, ad esempio, l’attuale fidanzato di Nicoletta Larini è stato il protagonista di un episodio che non è assolutamente passato inosservato. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Se ne parlerà questa sera? Staremo a vedere. Nel frattempo di ulteriori delucidazioni, vi facciamo una domanda: avete mai visto Stefano Bettarini da bambino? Sul suo canale social ufficiale, lo sappiamo benissimo, l’ex calciatore non perde mai occasione di poter condividere degli scatti inediti. E così, oltre ad alcune fotografie da giovane, siamo riusciti a rintracciare anche uno scatto da bambino. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Stefano Bettarini da bambino: l’avete mai visto? Che dolcezza!

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso della puntata di questa sera, Lunedì 9 Novembre, del Grande Fratello Vip, abbiamo ‘spulciato’ con attenzione il profilo Instagram di Stefano Bettarini. E siamo riusciti a rintracciare una foto di lui da bambino. Molto attivo sul suo account Instagram ufficiale, l’ex calciatore è solito intrattenere il suo pubblico social non soltanto con scatti di adesso in compagnia di sua mamma, della sua fidanzata e della sua famiglia, ma anche scatti che lo ritraggono nel passato. E, soprattutto, da bambino. Ecco, ma voi siete curiosi di vederlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che questa foto è di una dolcezza davvero impressionante.

Avevamo ragione, vero? In occasione del compleanno di sua sorella, Stefano Bettarini ha voluto condividere questo tenerissimo scatto di quando era soltanto un bambino. Davvero tenerissimo, vero?

Chi è la sua fidanzata?

Non soltanto Grande Fratello Vip, per ben due volte, ed Isola dei Famosi come inviato e concorrente, ma anche Temptation Island. In coppia con la sua attuale fidanzata, l’ex marito di Simona Ventura ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Ecco, ma chi è esattamente la sua compagna? Lei si chiama Nicoletta Larini. E, vi assicuriamo, è di una bellezza davvero impressionante. Insomma, è proprio il caso di dirlo: insieme sono una splendida coppia!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui