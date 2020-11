Iva Zanicchi ricoverata per Coronavirus: lo ha appena comunicato, il video

A distanza di qualche giorno dalla sua positività al Coronavirus, Iva Zanicchi ha annunciato di essere stata ricoverata: il video.

Meno di una settimana fa, attraverso un video social condiviso sulla sua pagina social ufficiale, Iva Zanicchi ha comunicato ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al Coronavirus. Adesso, a distanza di pochissimi giorni dal suo ultimo video, la famosissima cantante ne ha fatto un altro. Dove, però, ha comunicato di essere stata ricoverata. Non sappiamo esattamente quando sia avvenuto il ricovero. Fatto sta che, stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, in questo brevissimo video apparso su Instagram (CLICCATE QUI PER VEDERLO PER INTERO), sembrerebbe che alla simpaticissima cantante sia stata riscontrata una polmonite bilaterale. Ed è per questo motivo che è stato più che necessario il suo ricovero presso il reparto ‘Tulipano Rosso’ dell’ospedale Vimercate. ‘Ce la farò’, dice la Zanicchi ai suoi sostenitori. Anche se ammette che sentirselo dire da amici e parenti le fa un certo effetto. Ecco tutti i dettagli.

Iva Zanicchi ricoverata per Coronavirus: il video sui social

Iva Zanicchi ricoverata per Coronavirus: è proprio questa l’ultima notizia che si sta diffondendo in questi istanti. E che, tra l’altro, la stessa cantante ha voluto dare ai suoi sostenitori. Sappiamo benissimo che, sul suo canale social ufficiale, l’ex opinionista del Grande Fratello non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che riguarda la sua vita. È proprio per questo motivo che, oltre ad annunciare ai suoi sostenitori di essere risultata positiva al Coronavirus nei giorni scorsi, pochissimi istanti fa, non ha potuto fare a meno di aggiornarli. E, soprattutto, di informarli di trovarsi attualmente in ospedale per ottenere tutte le cure necessarie. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non sappiamo esattamente quando sia avvenuto il ricovero. Fatto sta che, attualmente, la simpaticissima Zanicchi si trova ricoverato presso l’ospedale di Vimercate nel reparto denominato ‘Tulipano Rosso’. ‘Sono fiduciosa. Lo so che ce la farò’, inizia a dire la Zanicchi in questo video social caricato meno di un’ora fa sul suo canale social ufficiale. E ne sono convinti anche tutte le persone che le vogliono bene. Al momento, non sappiamo ulteriori disposizioni sul suo ricovero. E, soprattutto, quando terminerà. Ovviamente, fino a quando la Zanicchi non guarirà del tutto, non potrà affatto uscire.

‘Adesso sto abbastanza tranquilla. Quando arriva la sera, però, entro in crisi’, ha continuato a dire in questo video Iva Zanicchi. Che, tra l’altro, termina con un’unica raccomandazione a tutti i suoi sostenitori: state attenti!

La sorella come sta?

Sappiamo benissimo che, dopo aver contratto il virus, purtroppo, Iva Zanicchi ha contagiato anche sua sorella. Come sta lei? Al momento, non abbiamo notizie. Speriamo che anche lei stia bene!

