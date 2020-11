Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Jill Biden sia originaria di Messina: spunta sua cugina che le fa una richiesta particolare.



È da poco diventata a tutti gli effetti ‘First Lady’ d’America, eppure Jill Biden fa già tanto parlare di sé. Moglie di Joe Biden, nuovo presidente dell’America, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe avere origini italiane. Ed, in particolare, legate a Messina. Stando a quanto si apprende e come, tra l’altro, vi abbiamo raccontato, sembrerebbe che il nonno paterno dell’elegantissima First Lady si chiamasse Domenico Giacoppo. E che, alla sola età di due anni, si sia recato in America. Dove, ovviamente, è rimasto. E dove, soprattutto, il suo nome e cognome sembrerebbero essere cambiati in Dominic Jacobs. Ecco, ma cos’altro sappiamo? Stando a quanto si apprende da ‘La Repubblica’, sembrerebbe che, in particolare, le origini di Jill Jacobs siano legato ad un piccolo borgo, chiamato Gesso. È proprio qui che, stando a quanto si apprende, sarebbe spuntata una cugina di ottavo grado. Che, tra l’altro, si sarebbe lasciata andare anche ad una richiesta molto particolare.

Jill Biden è originaria di Messina: la richiesta particolare di sua cugina

Ricapitolando, quindi, sembrerebbe che Jill Biden abbia origini italiane. Ed, in particolare, legate a Messina e un piccolo borgo chiamato Gesso. È proprio qui che, come dicevamo precedentemente, sarebbe spuntata una cugina della First Lady. Che, tra l’altro, si sarebbe lasciata andare ad una richiesta davvero molto particolare nei confronti della moglie di Joe Biden, nuovo presidente dell’America. Stando a quanto si apprende da ‘La Repubblica’, infatti, sembrerebbe che la signora Caterina, una donna di sessantaquattro anni originaria di Gesso, appresa la notizia della sua parentela alla elegantissima Jill, le abbia fatto anche una proposta molto ‘particolare’. ‘Vogliamo invitare la First Lady da noi’, queste le parole che la signora Caterina avrebbe detto. E che, tra l’altro, si leggono su ‘La Repubblica’. Ma non è affatto finita qui.

Oltre ad aver invitato Jill Biden a Gesso, borgo di Messina, la signora Caterina, a quanto pare cugina della First Lady, si è lasciata andare ad un’altra particolare proposta. ‘Vorrei conoscerla, potrei prepararle la pasta al forno e le polpette al sugo, o magari le braciolettine messinesi’, dice la sessantaquattrenne messinese. Che dite, arriverà questa proposta alla moglie del Presidente?