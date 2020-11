Massimiliano Morra, retroscena choc: “E’ successo davvero, avevo 22 anni…”, l’incredibile racconto dell’attore, non tutti conoscono questa storia.

Massimiliano Morra è senza dubbio uno dei grandi protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. In particolare nelle prime puntate, Morra è stato al centro dell’attenzione per la sua storia passata con Adua Del Vesco, anche lei concorrente del reality. I due hanno avuto diversi duri confronti e poi hanno confessato al pubblico che la loro relazione, in realtà, non c’è mai stata e che si è trattato di una ‘favola’, così come l’hanno definita, creata da persone intorno a loro per far crescere la loro fama. Una storia davvero particolare, dunque, che ha tenuto il pubblico attaccato al televisore. Con il passare delle settimane, comunque, Adua e Masimiliano hanno chiarito le loro divergenze e si sono riavvicinati, fino a ritrovare un bel rapporto di amicizia.

Ma la storia di Massimiliano non finisce qui, ed è davvero molto forte e intricata. Oltre ad essere stato vittima di un terribile incidente al tempo della sua partecipazione a ‘Ballando con le Stelle’, infatti, c’è un altro un retroscena piuttosto ‘choc’ nel passato di Morra, del quale lui stesso ha parlato in tv. Si tratta di una ‘proposta indecente’ che avrebbe ricevuto anni fa da un noto conduttore televisivo: ecco tutti i dettagli!

Massimiliano Morra, il retroscena choc: “E’ successo davvero, avevo 22 anni…”, l’incredibile confessione

Massimiliano Morra si trova attualmente nella casa del Grande Fratello Vip, ma nella vita lavora come attore e modello. Il grande pubblico lo conosce in particolare per aver preso parte ad alcune fiction di grande successo, come ‘Furore’, ‘Il peccato e la vergogna’, ‘Il bello delle donne’ e tante altre. In tv, invece, prima del GF ha partecipato a Ballando con Le Stelle. Insomma, il suo successo non si discute. Non tutti sanno, però, che agli inizi della sua carriera, Morra avrebbe ricevuto delle ‘avances’ da un noto conduttore televisivo. E’ stato lui stesso a raccontarlo in alcune occasioni, una su tutte durante una puntata di ‘Chiambretti Supermarket’ del giugno 2014. All’epoca Morra aveva 28 anni ed era all’apice della sua carriera. Quando Chiambretti gli chiese se avesse mai ricevuto ‘proposte indecenti’, l’attore ha risposto in maniera affermativa.

Incalzato dal conduttore che gli chiedeva di fare il nome di questo conduttore, Massimiliano ha raccontato alcuni dettagli, evitando però di rendere nota l’identità di questo conduttore: “Mi astengo dalla risposta a questa domanda. Però posso dire che non è una leggenda metropolitana, è successo davvero”, dichiarò Morra in quell’occasione, “Ai tempi facevo il modello avevo 22 anni e un noto conduttore molto importante, diciamo sia grosso che grasso, mi scrisse su Facebook per chiedermi se fossi disposto a del se**o orale. Nel caso, mi avrebbe aiutato a entrare in tv, diceva”.

Parole davvero sconcertanti quelle di Morra, che ha poi anche specificato di aver declinato questa ‘proposta indecente’ e di aver continuato a fare la sua gavetta prima di arrivare, qualche anno dopo, al successo. Cosa ne pensate di questo incredibile racconto?