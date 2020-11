Paolo Brosio, chi è la sua presunta fidanzata: hanno 42 anni di differenza, ecco tutti i dettagli sulla giovanissima modella e influencer.

Paolo Brosio è entrato da circa 10 giorni nella casa del Grande Fratello Vip e ne ha combinate davvero di tutti i colori! In poco tempo, infatti, è subito entrato nelle dinamiche della casa e si è integrato alla grande nel gruppo di concorrenti, ma alcuni suoi comportamenti hanno fatto discutere. Nel corso della puntata di lunedì scorso, ad esempio, il giornalista è stato ‘redarguito’ da Alfonso Signorini per aver svelato agli altri inquilini alcuni fatti esterni alla casa, violando così il patto di riservatezza che ogni concorrente firma prima di entrare nel gioco. Per questo motivo Brosio è finito dritto in nomination, proprio come Andrea Zelletta, che si è reso protagonista della stessa ‘scorrettezza’ quando è uscito e poi rientrato in casa per motivi personali.

Non è tutto però, perché Paolo ha fatto anche discutere per aver pregato di notte a voce alta in camera insieme alla contessa Patrizia De Blanck. Questo suo atteggiamento non è piaciuto ad alcuni degli altri inquilini, e anche Signorini gli ha chiesto di evitare di ripeterlo, definendolo una ‘spettacolarizzazione della fede’. Insomma, l’ingresso di Brosio non è certo passato inosservato! Il giornalista ha fatto parlare di sé anche per la presunta storia con una giovane modella e influencer, notizia che lui non ha né smentito né confermato su domanda specifica di Signorini. Sapete chi è la ragazza in questione? Ecco tutti i dettagli.

Paolo Brosio, chi è la sua presunta fidanzata: si chiama Marialaura e ha 22 anni, ecco i dettagli

Paolo Brosio è entrato al Grande Fratello Vip e la sua vita privata, in questo momento, è particolarmente sotto i riflettori. A quanto pare il giornalista sarebbe legato sentimentalmente a una giovane modella e influencer di nome Marialaura De Vitis. Lei stessa, in collegamento in diretta a ‘Live – Non è la D’Urso’, ha confermato la ‘liaison’, definendola una frequentazione: “Io sono stata l’ultima persona che Paolo ha chiamato prima di entrare nella casa. Quando uscirà la nostra frequentazione crescerà”, ha detto la De Vitis, che è una giovanissima influencer emiliana classe 1998. La differenza d’età tra lei e Brosio, dunque, è davvero significativa, 42 anni per l’esattezza.

Di Marialaura non si sa molto, perché attualmente è lontana dal mondo dello spettacolo, anche se ha partecipato a ‘Ciao Darwin’ e al programma di Real Time ‘Appuntamento a Prima vista’. Possiamo però dire che è laureata in Scienze della Comunicazione e che fin da giovanissima ha cominciato a calcare le passerelle, partecipando a diversi concorsi di bellezza e diventando anche Miss Universo Emilia Romagna. Del resto la sua bellezza è davvero innegabile e a quanto pare avrebbe fatto perdere la testa a Brosio. Giudicate voi stessi!

Alta, mora, occhi verdi e fisico scolpito, Marialaura è molto seguita su Instagram, dove conta oltre 24mila followers e pubblica diverse foto della sua vita quotidiana e delle sue vacanze. Cosa ne pensate di lei?